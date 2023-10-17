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Источник: Месси получит 8-й Золотой мяч, футболистка Барсы Бонмати - 1-й

Общие новости
(1 голосов)

Церемония вручения состоится 30 октября

Источник: Месси получит 8-й Золотой мяч, футболистка Барсы Бонмати - 1-й

Getty Images/Global images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси получит "Золотой мяч" в 2023 году. Об этом сообщает Diario Sport.

Во время голосования учитывали победу сборной Аргентины на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручали до начала чемпионата мира.

Месси получит "Золотой мяч" в восьмой раз в карьере. Ранее награда доставалась ему в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Победительницей в женском зачете станет Айтана Бонмати из "Барселоны" и сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров. Это будет первый "Золотой мяч" в ее карьере.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 30 октября.

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В статье: Лионель Месси
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Источник:
sport

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Комментарии (3)
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Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
17.10.2023 в 13:51
Пфф, цирк якийсь... Мессі минулого року отримав свій м'яч авансом. Бо до чемпіонату світу, він на нього явно не награв. А після ЧС він взагалі фактично не грав (Маямі не рахується)
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0
0
trafalgar (Запорожье)
17.10.2023 в 13:41
Холланд должен получить
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+1
0
trafalgar (Запорожье)
17.10.2023 в 13:40
а за шо ему еще один мяч? Разве чм не привязан к тому году???
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0
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