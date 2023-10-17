Источник: Месси получит 8-й Золотой мяч, футболистка Барсы Бонмати - 1-й

Лионель Месси получит "Золотой мяч" в 2023 году. Об этом сообщает Diario Sport.

Во время голосования учитывали победу сборной Аргентины на ЧМ-2022, поскольку в прошлом году приз вручали до начала чемпионата мира.

Месси получит "Золотой мяч" в восьмой раз в карьере. Ранее награда доставалась ему в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах.

Победительницей в женском зачете станет Айтана Бонмати из "Барселоны" и сборной Испании. В 2023 году она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира, ее признали лучшей футболисткой обоих турниров. Это будет первый "Золотой мяч" в ее карьере.

Церемония вручения "Золотого мяча" состоится в Париже 30 октября.