Команда Петракова. Северная Македония - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция товарищеского матча

У команды Александра Петракова сегодня свободный от квалификации день. Его Армения решили заполнить спаррингом с Северной Македонией, которая недавно противостояла Украине. Этот матч и предлагаем вам для просмотра.

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