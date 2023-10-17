Команда Петракова. Северная Македония - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция товарищеского матча
Северная Македония - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: ffa.am
У команды Александра Петракова сегодня свободный от квалификации день. Его Армения решили заполнить спаррингом с Северной Македонией, которая недавно противостояла Украине. Этот матч и предлагаем вам для просмотра.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Трансляція матчу Північна Македонія - ВірменіяСмотреть трансляцию
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