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Команда Петракова. Северная Македония - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция товарищеского матча

Общие новости
(1 голосов)

Северная Македония - Армения: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 17.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Команда Петракова. Северная Македония - Армения. Онлайн LIVE видеотрансляция товарищеского матча

Фото: ffa.am

UA-Футбол
Новина українською

У команды Александра Петракова сегодня свободный от квалификации день. Его Армения решили заполнить спаррингом с Северной Македонией, которая недавно противостояла Украине. Этот матч и предлагаем вам для просмотра.

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Трансляція матчу Північна Македонія - Вірменія
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