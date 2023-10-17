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Трент Александер-Арнольд, Энтони Джошуа и другие звезды мирового спорта вложились в покупку акций Альпин

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Всего было куплено 24% акций команды

Трент Александер-Арнольд, Энтони Джошуа и другие звезды мирового спорта вложились в покупку акций Альпин

Фото: Твиттер Альпин

Новина українською

Стали известны подробности покупки 24% акций команды Формулы-1 "Альпин" на сумму € 200 млн.

В конце июня этого инвесторами выступили Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с голливудским актёром Райаном Рейнольдсом).

По информации пресс-службы "Альпин", в покупку акций "Альпин" также вложились британский боксёр Энтони Джошуа, североирландский гольфист Рори Макилрой, игроки в американский футбол Трэвис Келси и Патрик Махоумс, защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд, испанский футболист Хуан Мата и инвестор Роджер Эренберг.

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В статье: формула-1 Альпин
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