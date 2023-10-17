Трент Александер-Арнольд, Энтони Джошуа и другие звезды мирового спорта вложились в покупку акций Альпин
Всего было куплено 24% акций команды
Фото: Твиттер Альпин
Стали известны подробности покупки 24% акций команды Формулы-1 "Альпин" на сумму € 200 млн.
В конце июня этого инвесторами выступили Otro Capital, RedBird Capital Partners и Maximum Effort Investments (во главе с голливудским актёром Райаном Рейнольдсом).
По информации пресс-службы "Альпин", в покупку акций "Альпин" также вложились британский боксёр Энтони Джошуа, североирландский гольфист Рори Макилрой, игроки в американский футбол Трэвис Келси и Патрик Махоумс, защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Трент Александер-Арнольд, испанский футболист Хуан Мата и инвестор Роджер Эренберг.
What a line-up ???? #Alpine pic.twitter.com/cyocRKLrnc— BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) October 17, 2023
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