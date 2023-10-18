Сборная Украины дожала Мальту, Англия победила Италию, выздоровевший Цыганков. Главные новости за 17 октября

Этот поединок ни один болельщик сборной не захочет пересматривать, но победа есть победа - 3:1 с голами Довбика, Мудрика и смешным автоголом от мальтийцев. Теперь судьба сборной Украины снова в ее руках - для выхода на Евро надо побеждать в ноябре Италию.

"Скуадра Адзурра" открыла счет на "Уэмбли", но затем Беллингем, Кейн и Рашфорд ее просто раздавили - 3:1. Благодаря победе Англия гарантировала себе не просто выход на Евро, но и первое место в группе. Ну, а Италию поражение вернуло к борьбе с нашими за вторую строчку.

Дания и Словения на 90% обеспечили себе места на Евро, обыграв Сан-Марино и Северную Ирландию соответственно. Могло быть и все 100%, но помешал сенсационный триумф Казахстана в Финляндии (2:1), оставивший степняков в гонке. Также сложная победа над Черногорией (3:1) открыла дверь на Евро для Сербии. А вот Венгрия могла выйти на турнир уже вчера, но сплоховала.

Виктор вчера занимался вместе с командой, но пока неясно, готов ли он сыграть в следующем матче 22 октября против "Альмерии". Ждем новостей. Напомним, Цыганков надорвал мышцу 30 сентября в игре с "Реалом" и с тех пор лечился.

Виктор потянул заднюю поверхность бедра в лагере сборной Нигерии, и Sky Italia утверждает, что на лечение уйдет больше четырех недель. Осимхен забил 6 голов в 10 матчах за "Наполи", и это сильный удар по команде, которая и без того имела проблемы в Серии А и Лиге чемпионов.

22-летний Николо Фаджоли из "Ювентуса" отстранен от футбола на 7 месяцев, и это ему еще повезло, ведь изначально прокуроры требовали 12 месяцев бана. Причина - системные ставки на футбол. Сообщается, что игрок также пройдет курс лечения от лудомании. Ну, а "Юве" теперь надо думать, кем закрыть центр поля.