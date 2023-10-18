Министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема в связях с террористической организацией.

"Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами" (террористическая организация), - приводит слова Дарманена onzemondial.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее "войной" и начал ответные действия.

Напомним, что бывший игрок лондонского "Арсенала", мадридского "Реала" и сборной Германии Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.