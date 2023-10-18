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Министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Общие новости
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Бензема выразил поддержку жителям Палестины

Министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency

UA-Футбол
Новина українською

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема в связях с террористической организацией.

"Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами" (террористическая организация), - приводит слова Дарманена onzemondial.

Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.

Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее "войной" и начал ответные действия.

Напомним, что бывший игрок лондонского "Арсенала", мадридского "Реала" и сборной Германии Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.

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В статье: Израиль Карим Бензема
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Источник:
onzemondial

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Комментарии (1)
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Кукулькан (сине-гранатовый)
18.10.2023 в 15:24
А ещё Бензема наркоторговец и шантажист.
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