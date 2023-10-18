Министр внутренних дел Франции обвинил Бензема в связях с террористической организацией
Бензема выразил поддержку жителям Палестины
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Al Ittihad Football Club / Handout/Anadolu Agency
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен обвинил нападающего "Аль-Иттихада" Карима Бензема в связях с террористической организацией.
"Все мы знаем, что господин Карим Бензема имеет печально известные связи с "Братьями-мусульманами" (террористическая организация), - приводит слова Дарманена onzemondial.
Ранее Бензема выразил поддержку жителям Палестины на фоне военного конфликта с Израилем.
Напомним, 7 октября 2023 года палестинское движение ХАМАС, которое контролирует сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее "войной" и начал ответные действия.
Напомним, что бывший игрок лондонского "Арсенала", мадридского "Реала" и сборной Германии Месут Озил тоже выступил в поддержку Палестины в начавшемся конфликте с Израилем, а также призвал обе стороны конфликта прекратить военные действия.
Популярное сейчас
- В США назвали количество переданных ракет ATACMS Украине
- Саутгейт: У нас была самая сложная группа - Украина, Италия и Англия
- Миколенко о голе Мудрика: Там голевая передача просто от меня неплохая была
- Послание Бензема означает: Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других - журналист Риоло
- Игроки Реала получили спонсорские автомобили BMW. Беллингем выбрал самую дорогую модель, Тчуамени - самую дешевую
- Ирина Морозюк впечатлила фанатов эффектным поцелуем с бывшей женой Мандзюка. ФОТО
Новости по теме
- 15:16 Зарубежные Послание Бензема означает: Мне плевать на ценности Франции. Одни мирные люди важнее других - журналист Риоло
- 22:03 Зарубежные Бензема: Молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, не щадящих ни женщин, ни детей
- 17:14 Прогнозы на футбол Минимальный риск для Дешама? Дания – Франция. Анонс и прогноз матча 6-го тура Лиги наций на 25.09.2022