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Эдди Хирн назвал возможные гонорары Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, в случаи организации их боя

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Эдди Хирн назвал возможные гонорары Энтони Джошуа и Тайсона Фьюри, в случаи организации их боя

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Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, назвал возможные гонорары его подопечного и обладателя титула WBC Тайсона Фьюри, если удастся организовать бой.

"Каждый из них заработает свыше 100 миллионов фунтов. Если Фьюри победит Усика, а Эй Джей побьет Уайлдера, то они заработают больше 100 миллионов фунтов каждый. В таком случае будет легко устроить их бой, ведь вы сами все понимаете, ребята.

Я думаю, что они подерутся, и это будет крупнейший бой всех времен. Но с Тайсоном Фьюри ничего нельзя сказать наверняка. Фьюри может просто водить Джошуа за нос.

Я не считаю, что Фьюри очень радуется бою с Усиком. Он знает, что это действительно тяжелый поединок. Я думаю, что Тайсон победит. Мне кажется, что Фьюри верит в свою победу, но он знает, насколько хорош Усик. Однако саудовцы пришли с деньгами, поэтому Фьюри подерется. Он считает, что может также победить Эй Джея. Но, возможно, Фьюри возьмет деньги за бой с Усиком и исчезнет", — сказал Хирн.

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В статье: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри Эдди Хирн
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Источник:
fightnews

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