Тяжелая травма Неймара, успех юношеской сборной и признание Тонали. Главные новости за 18 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 18 октября.

Неймар получил травму колена в матче отбора на ЧМ-2026 против Уругвая (0:2). Нападающий сборной Бразилии покинул поле на носилках. После матча нападающий мог передвигаться только с помощью костылей. Точный диагноз повреждения установить не получилось из-за сильного отёка. Предполагается, что Неймар может пропустить около полугода.

Сборная Украины U-17 провела свой второй матч квалификационного раунда Евро-2024. После ничьей с Финляндией (2:2) сегодня наша команда встречалась со сверстниками из Лихтенштейна. Матч получился в одни ворота и закончился со счетом 7:0 в пользу сборной Украины. Хет-трик оформил Артём Степанов. Таким образом "жёлто-синие" возглавили группу С, опередив Германию за счёт лучшей разницы мячей.

Стало известно, кто войдёт в штаб исполняющего обязанности главного тренера "Шахтера" Дарио Срны. Помогать Срне будут специалист по физической подготовке Карло Николини, тренер вратарей Андрей Пятов и аналитик Радион Пальцун, сообщает ТаТоТаке. Напомним, что Срна заменил на тренерском посту "Шахтера" Патрика ван Леувена, уволенного на прошлой неделе.

Полузащитник "Ньюкасл Юнайтед" и сборной Италии Сандро Тонали признался, что делал ставки на матчи "Милана" в то время, когда был игроком "россонери". Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport. Но важный момент здесь, что Тонали ставил только на победы "россонери" и в тех играх, в которых не выходил на поле, что может стать смягчающим обстоятельством. Однако Тонали все еще грозит остранение от футбола как минимум на год, включая матчи за новый клуб.

Бывший защитник "Днепра-1" и "Шахтера" Лукас Тейлор стал игроком "Полесья". Контракт 28-летнего бразильца рассчитан до конца текущего сезона. Он уже включен в заявку житомирского клуба на сезон УПЛ под 13-м номером. В Украине Тейлор известен по выступлениям за "Львов" (17 матчей), "Днепр-1" (30) и "Шахтер" (16).