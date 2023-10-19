Азар о завершении карьеры: Мне больше не нравились тренировки, я не играл. Не хотел переходить куда-то ради денег

Бывший полузащитник "Челси", "Реала" и сборной Бельгии завершил карьеру в 32 года. Азар объяснил свое решение о завершении карьеры.

- С каким чувством ты вышел на поле сегодня (Азар принял участие в благотворительном матче)?

- Это всегда приятно, потому что это было большой частью моей жизни. Но я пока что не скучаю по футболу. Я уделяю время себе. Однажды я определенно начну скучать по футболу. Я смотрю футбол по телевизору, мои сыновья играют, так что я никогда не буду далеко от этого.

- Почему ты решил закончить?

- Не все в жизни можно объяснить. Я в гармонии с самим собой. Я счастлив.

- Ходили какие-то сумасшедшие слухи о "Юнионе", обращались ли к тебе представители клуба?

- Ничего не было. Я слышал много ерунды, но это часть трансферного окна. Было здорово видеть, что мое имя связывают с целым рядом клубов. Особенно в Бельгии.

У меня никогда не было шанса поиграть за бельгийский клуб. Это могла бы быть замечательная история, но этого не произошло.

- Было ли трудно принять решение о завершении карьеры?

- Не скажу, что это было тяжело, но это было нелегко. Я думал об этом некоторое время, поэтому стало проще. У меня так много дел вне футбола, что я смог спокойно принять решение.

- Когда ты решил закончить?

- Я уже думал об этом, когда заканчивал карьеру в сборной. Я переживал сложный период в "Реале". Я всегда говорил, что закончу, как только перестану получать удовольствие на поле. Я не хотел идти куда-то играть ради денег. Это было лучшее решение. Мне больше не нравились тренировки... и я больше не играл. Решение было простым.

- Какие воспоминания у тебя остались о годах, проведенных в "Реале"?

- Не все так плохо. Я познакомился с невероятными людьми. Иметь возможность играть в лучшем клубе мира было мечтой, которую я осуществил, - сказал Азар.