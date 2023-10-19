Тренером Хольгера Руне станет бывшая первая ракетка мира
Теннисист готовится к новому сезону
Фото: Getty Images
Шестикратный победитель турниров серии "Большого шлема", бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер объявил, что стал наставником датского теннисиста Хольгера Руне.
"Хольгер — это неогранённый алмаз, который нуждается в полировке. Он один из лучших молодых теннисистов в мире. Моя цель — наилучшим образом раскрыть талант Хольгера", — приводит слова Беккера Eurosport.
Ранее Руне провёл тренировки в Монте-Карло под руководством немецкого специалиста. В конце лета, после провала на US Open – 2023, Руне прекратил сотрудничество с известным теннисным менеджером, бывшим тренером легендарной американки Серены Уильямс Патриком Муратоглу.
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