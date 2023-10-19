Бензема подаст два иска в суд на министра внутренних дел Франции после обвинений в связи с террористами
Об этом заявил адвокат футболиста
Фото: marca.com
Бывший нападающий сборной Франции и "Реала" высказался о конфликте на Ближнем Востоке: "Молимся за жителей Газы, которые снова стали жертвами несправедливых бомбардировок, которые не жалеют ни женщин, ни детей".
После этого министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил о связи Карима с террористами: "Бензема связан с "Братьями-мусульманами", как все мы знаем".
Бензема подаст две жалобы в суд на министра внутренних дел Франции. Об этом заявил адвокат футболиста.
"Да, подадим иск. Я размышляю об отношении этого правительства к закону о ложной информации. Нельзя относиться к этому легкомысленно, занимая должность министра внутренних дел. Слова обязывают.
Что касается клеветы, то есть сложности. Есть экстраординарный аспект: [Бензема] приписывают связь с "Братьями-мусульманами", объявляя эту организацию террористической. Это есть во многих странах, но не во Франции.
Сегодня, если я встречусь за кофе с Тариком Рамаданом, которого считают представителем "Братьев-мусульман" в Швейцарии и Франции, никто ничего не сможет мне предъявить.
Возможно, [будет подан иск] о публичном оскорблении. Это не то же самое, что клевета, которая представляет собой обвинение конкретного факта. Мы понимаем, что это было сказано в осуждающей манере. Это ложные обвинения", - сказал адвокат футболиста Хьюг Вижье.
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