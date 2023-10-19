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Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2024 U-17

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Главным судьей будет Алексей Деревинский

Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2024 U-17

Фото: ФК Рух

Новина українською

Сразу два украинских арбитра будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) в группе 4 (Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан), которые пройдут в Сербии.

Главным судьей будет работать Алексей Деревинский. В роли ассистента главного рефери выступит Александр Беркут. Мини-турнир будет проходить с 21-го по 27 октября.

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В статье: Алексей Деревинский
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Источник:
УАФ

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