Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2024 U-17

Сразу два украинских арбитра будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) в группе 4 (Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан), которые пройдут в Сербии.

Главным судьей будет работать Алексей Деревинский. В роли ассистента главного рефери выступит Александр Беркут. Мини-турнир будет проходить с 21-го по 27 октября.