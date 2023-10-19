Украинские арбитры будут работать на матчах квалификации Евро-2024 U-17
Главным судьей будет Алексей Деревинский
Фото: ФК Рух
Сразу два украинских арбитра будут работать на матчах квалификационного раунда Евро-2024 (U-17) в группе 4 (Сербия, Словения, Люксембург, Азербайджан), которые пройдут в Сербии.
Главным судьей будет работать Алексей Деревинский. В роли ассистента главного рефери выступит Александр Беркут. Мини-турнир будет проходить с 21-го по 27 октября.
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Источник:УАФ
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