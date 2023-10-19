Сын Роналду подписал контракт с Аль-Насром U-13
По стопам отца
Getty Images / Global Images Ukraine
Сын Криштиану Роналду подписал контракт с командой "Аль-Наср" U-13, как сообщил журналист Фабрицио Романо.
Соглашение подписано, и уже через несколько дней сын Криштиану начнет тренировки с командой, а 21 октября может дебютировать в матче. Он будет выступать под номером 7.
Напомним, что 38-летний Роналду-старший стал игроком "Аль-Насра" в январе этого года. В его активе 25 голов и 8 ассистов в 30 матчах.
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Источник:twitter.com/FabrizioRomano
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