Новый клуб для Лунина, новый тренер для Шахтера или Динамо и долгожданное возвращение Мануэля Нойера. Главные новости за 19 октября
Самые интересные новости за 19 октября, которые вы могли пропустить
Getty Images / Global Images Ukraine
"Селтик" заинтересован в подписании Андрея Лунина
По информации от издания Record, шотландский "Селтик" проявляет интерес к украинскому голкиперу "Реала" Андрею Лунину. Там ищут замену для возрастного Джо Харта и Лунин в шорт-листе клуба. Ранее украинский вратарь заявлял, что не хочет покидать "сливочных", действующий контракт с которыми у него истекает в 2024 году. Учитывая, что переговоров о продлении соглашения между игроком и клубом пока нет, вполне возможен вариант, что Андрей вообще станет свободным агентом летом и будет вынужден искать себе новый клуб.
УЕФА перенесла матч между "Маккаби" Тель-Авив и "Зарей"
Официальный сайт УЕФА сообщил, что матч между Тель-Авивским "Маккаби" и "Зарей" перенесен на 25 ноября. Первоочередной датой его проведения было 26 октября. Но из-за войны Израиля с ХАМАС, приостановки тренировок "Маккаби", поспешного выезда его легионеров и тренерского штаба за границу и возможного запрета на выезд израильских игроков, его перенесли.
Телеграм-канал ТаТоТаке сообщил, что если 25 ноября будет невозможно провести игру в Тель-Авии, новое место ее проведения определит израильский клуб. На 25 ноября у луганчан также запланирован гостевой матч с "Колосом" в 15-м туре УПЛ. Вероятно, он состоится уже в следующем году.
"Шахтер" и "Динамо" заинтересованы в услугах польского наставника Марека Папшуна
Польский журналист Петр Слонка информирует, что сразу два украинских гранда заинтересованы в приглашении к себе Марека Папшуна, который в прошлом сезоне привел к чемпионству "Ракув", после чего покинул клуб. Интерес "Шахтера" достаточно свежий и появился после увольнения Патрика ван Леувена, а вот киевское "Динамо" рассматривало специалиста еще летом, планируя заменить Мирчу Луческу, впрочем, до сих пор сохраняет интерес.
Энди Робертсон может пропустить до 4 месяцев из-за операции на плече
Защитник "Ливерпуля" и сборной Шотландии Энди Робертсон получил повреждение плеча в матче против Испании в рамках отбора Евро-2024 (0:2). Он был заменен в конце первого тайма. Как сообщает The Times, английский клуб ждет результатов обследований, чтобы понять, понадобится ли футболисту хирургическое вмешательство. Если футболисту придется перенести операцию, срок реабилитации после нее составит от 3 до 4 месяцев.
Мануэль Нойер уже на этих выходных может вернуться на поле впервые с декабря прошлого года
Вратарь мюнхенской "Баварии" Мануэль Нойер еще в декабре сломал ногу, катаясь на лыжах в отпуске. Он не выходил на зеленый газон в официальных матчах с 1 декабря 2022 года. Как сообщает журналист Kicker Георг Гольцнер, врачи мюнхенского клуба разрешили 37-летнему голкиперу вернуться на поле. Теперь решение за Томасом Тухелем, который может поставить Нойера в стартовый состав на матч против "Майнца".
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