Экс-тренер Динамо нашел новую работу в Саудовской Аравии
Специалист возглавил "Аль-Шабаб"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Хорватский специалист Игор Бишчан был назначен на должность главного тренера саудовского "Аль-Шабаба".
Детали соглашение неизвестны. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. На этой должности 45-летний хорват сменил голландца Марселя Кейзера, который был уволен 6 сентября.
Последним местом работы Бишчан было загребское "Динамо", где он тренировал с апреля по август 2023 года. Ранее он также возглавлял "Рудеш", "Олимпию", "Риеку" и молодежную сборную Хорватии.
"Аль-Шабаб" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 9 очков в 9 матчах.
Welcome Igor Biscan ???? pic.twitter.com/stLGDLUgWk— AlShabab Saudi Club (@AlShabab_EN) October 18, 2023
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