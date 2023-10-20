Экс-тренер Динамо нашел новую работу в Саудовской Аравии

Хорватский специалист Игор Бишчан был назначен на должность главного тренера саудовского "Аль-Шабаба".

Детали соглашение неизвестны. По данным Transfermarkt, контракт рассчитан до 30 июня 2026 года. На этой должности 45-летний хорват сменил голландца Марселя Кейзера, который был уволен 6 сентября.

Последним местом работы Бишчан было загребское "Динамо", где он тренировал с апреля по август 2023 года. Ранее он также возглавлял "Рудеш", "Олимпию", "Риеку" и молодежную сборную Хорватии.

"Аль-Шабаб" занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Саудовской Аравии, набрав 9 очков в 9 матчах.