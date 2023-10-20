ФИФА запретила сборной Палестины проводить матчи сборной в Алжире
Играть нужно на своем континенте
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ФИФА и АФК (Азиатская конфедерация футбола) прислали письмо в Федерацию футбола Алжира (ФАФ), в котором сообщили о запрете проведения матчей национальной команды Палестины в Алжире. Об этом говорится на официальном сайте Федерации футбола Алжира.
Помимо запрета на проведение матчей в Алжире, АФК обязала сборную Палестины играть в своей зоне, а именно на азиатском континенте, в соответствии с действующими нормативными актами.
Напомним, ранее сообщалось, что Алжир будет принимать домашние матчи сборной Палестины, а также покроет все расходы, связанные с проведением этих игр.
Напомним, что 7 октября 2023 года палестинское радикальное движение ХАМАС, контролирующее сектор Газа, атаковало Израиль, который назвал произошедшее войной и приступил к ответным действиям. В связи с данными событиями проведение спортивных мероприятий на этих территориях практически невозможно.
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