Феерия Мудрика, смерть Чарльтона, первая победа Срны, осечка Реала. Главные новости за 21 октября

UA-Футбол подготовил для своих читателей подборку главных футбольных новостей за субботу, 21 октября

В АПЛ состоялась одна из разновидностей лондонского дерби. "Челси" на своем поле принимал "Арсенал". В стартовых составах вышли украинцы – Михаил Мудрик и Александр Зинченко. Первый феерив – заработал пенальти и забил чудо-гол, второй не отметился ничем особенным: желтая карточка и только один отыгранный тайм.

Матч закончился вничью 2:2.

На 86-м году жизни отошел в вечность сэр Бобби Чарльтон. Легенда футбола скончалась рано утром в субботу, в окружении своей семьи.

Английский нападающий был выпускником юношеской академии "МЮ". В футболке "красных дьяволов" сэр Бобби провел 17 лет. За это время Чарльтон провел 758 матчей и забил 249 голов. В составе "МЮ" форвард выиграл Кубок европейских чемпионов, трижды становился чемпионом Англии и становился обладателем Кубка Англии.

"Шахтер" провел первый матч после отставки Патрика ван Леувена и назначения Дарио Срны. "Горняки" на своем поле принимали ЛНЗ, разгромив соперника. Но игра дончан не была безупречной, о чем после матча сказал хорватский исполняющий обязанности тренера.

Голами за "Шахтер" отличились Сикан и Келси (дубль).

Команда Карло Анчелотти не справилась с интенсивностью "Севильи". Победитель Лиги Европы, недавно оставшийся без главного тренера, предложил мадридцам очень жесткий футбол, что вылилось во многие стыки и мало креатива. Как следствие – ничья 1:1, которая больше на руку "нервиону".

Команда Руслана Ротаня на своем поле проиграла "Колосу", единственный гол в составе которого забил Валерий Лучкевич. Примечательно, что большой временной отрезок второго тайма хозяева провели в большинстве, но не смогли из этого выжать для себя пользы. "Александрия" не выигрывает уже в девятом матче подряд.

"Минай" остается единственной командой УПЛ, которая в этом сезоне еще не выигрывала. Закарпатцы с определенной надеждой на успех приехали в Одессу, но потерпели сокрушительное поражение 0:3. Дублем и голевой передачей за "моряков" отличился Штогрин.

"Черноморец" продолжает находиться в группе лидеров.

"Бавария" одержала очередную победу в чемпионате Германии. В этот раз под горячую руку чемпиона попал "Майнц". Счет встречи – 1:3. Один из голов за "Баварию" забил ее новичок англичанин Гарри Кейн.

Украинец Эдуард Соболь попал в заявку "Страсбура" на матч с ПСЖ, но на поле не появился. Оно, может быть, и лучше, ведь его партнеры попасли под каток – 0:3. ПСЖ с легкостью взял свои три очка, после чего сместил акцент на матч Лиги чемпионов против "Милана", который состоится в мид-уик.