Лионель Месси: Горжусь достижениями Интер Майами в этом сезоне. Мы выиграли первый трофей в истории клуба
Месси подвел итоги сезона для Майами
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Лирнель Месси поздравил "Интер Майами" с успешным сезоном.
"Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и стараниям каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории "Интер Майами", дошли до финала Кубка США и до конца сражались за место в плей-офф МЛС.
Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.
Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы", - написал форвард.
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