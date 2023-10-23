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Лионель Месси: Горжусь достижениями Интер Майами в этом сезоне. Мы выиграли первый трофей в истории клуба

Общие новости
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Месси подвел итоги сезона для Майами

Лионель Месси: Горжусь достижениями Интер Майами в этом сезоне. Мы выиграли первый трофей в истории клуба

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лирнель Месси поздравил "Интер Майами" с успешным сезоном.

"Горжусь тем, чего команда добилась в этом сезоне. Благодаря труду и стараниям каждого из нас мы смогли выиграть Кубок лиг, первый трофей в истории "Интер Майами", дошли до финала Кубка США и до конца сражались за место в плей-офф МЛС.

Мы сохраним все хорошее, особенно желание прибавлять, и станем еще более конкурентоспособными в следующем году.

Я хочу поблагодарить всех людей в клубе и в Майами за их поддержку. Я уверен, что мы разделим новые прекрасные моменты, как это было в последние месяцы", - написал форвард.

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В статье: Лионель Месси Интер Майами
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