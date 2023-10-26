Неоднозначный дебют Пушича, реабилитация ПСЖ и угроза будущему Эвертона. Главные новости за 25 октября

UA-Футбол составил для вас подборку главных новостей за среду, 25 октября.

"Шахтёр" вполне ожидаемо проиграл "Барселоне" (2:1) на Камп Ноу. Судаков после перерыва ответил на голы Торреса и Лопеса, но на большее "горняков" не хватило. Дебют Марино Пушича во главе чемпионов Украины вышел неоднозначным – с одной стороны вполне приличный счёт; с другой – "Барса" была обескровлена и даже в таких условиях наиграла на больший перевес.

ПСЖ вернул себе лидерство в группе F, разгромив дома "Милан" (3:0). Парижане были на голову выше, и Мбаппе с Коло Муани легко справились с "россонери". А теневым героем встречи стал 17-летний Заир-Эмери с двумя ассистами. В параллельной встрече "Боруссия" Дортмунд минимально переиграла "Ньюкасл", и обогнала "сорок" по дополнительным показателям. "Милан" последний.

Весьма неприятны вести прилетели с Альбиона. "Эвертон" Виталия Миколенко рискует лишиться 12 очков. Такое наказание грозит "ирискам" из-за возможного нарушения финансового регламента АПЛ. "Эвертон" за последние три года превысил лимит потерь на вопиющие 265 млн. фунтов. Если вина клуба будет доказана, шансы "ирисок" на сохранение прописки в АПЛ будут призрачными.

Стало известно, какой длительности бан грозит Сандро Тонали. По информации сразу нескольких источников, в связи с нарушением правил ставок хавбек сборной Италии окажется без футбола на 10 месяцев. В таком случае Сандро пропустит не только остаток сезона, но и Евро-2024. "Ньюкасл" в свою очередь не собирается платить игроку зарплату и намеревается судиться с "Миланом".

"Удинезе" объявил о смене на тренерском мостике. Андреа Соттиль, который работал с командой с июня 2022 года, был отправлен в отставку. Новым главным тренером команды стал Габриэле Чоффи, ранее уже возглавлявший "черно-белых". "Удинезе" на старте сезона не одержал ни одной победы и идёт на 18-й позиции в Серии А после 9 туров.