Садио Мане станет владельцем французского футбольного клуба
Мане намерен приобрести футбольный клуб Бурж 18
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Нападающий саудовского "Аль-Насра" Садио Мане намерен приобрести футбольный клуб "Бурж 18", который выступает в четвертом французском дивизионе. Об этом информирует leberry.fr.
Сообщается, что первые контакты между Мане и представителями "Бурж 18" были установлены еще три года назад. Футболист объявил о своем решении во время видеоконференции с руководством команды. Сенегальский нападающий еще раз подчеркнул намерение стать инвестором клуба.
Отмечается, что вскоре нынешний президент "Бурж 18" созовет внеочередное общее собрание для того, чтобы сообщить о том, что он покидает свой пост руководителя ассоциации. Это необходимо с целью создания Профессионального спортивного акционерного общества (SASP), председателем которого станет Мане.
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