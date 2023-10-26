Садио Мане станет владельцем французского футбольного клуба

Нападающий саудовского "Аль-Насра" Садио Мане намерен приобрести футбольный клуб "Бурж 18", который выступает в четвертом французском дивизионе. Об этом информирует leberry.fr.

Сообщается, что первые контакты между Мане и представителями "Бурж 18" были установлены еще три года назад. Футболист объявил о своем решении во время видеоконференции с руководством команды. Сенегальский нападающий еще раз подчеркнул намерение стать инвестором клуба.

Отмечается, что вскоре нынешний президент "Бурж 18" созовет внеочередное общее собрание для того, чтобы сообщить о том, что он покидает свой пост руководителя ассоциации. Это необходимо с целью создания Профессионального спортивного акционерного общества (SASP), председателем которого станет Мане.