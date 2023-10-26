Тайсон Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну
Британец рассказал о деталях
28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за звание чемпиона WBC в хэвивейте, в котором британец Тайсон Фьюри сразится с дебютантом бокса экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
На пресс-конференции Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что гарантированный гонорар африканца — 10 миллионов фунтов стерлингов. Британец утверждает, что в зависимости от продаж платных трансляций (PPV), гонорар Нганну может многократно вырасти.
Фьюри утверждает, что если показатели продаж будут на топ-уровне, то Фрэнсис может получить примерно столько же, как и он — 50 миллионов фунтов стерлингов.
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:41
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