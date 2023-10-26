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Тайсон Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну

Общие новости
(1 голосов)

Британец рассказал о деталях

Тайсон Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну

Новина українською

28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится бой за звание чемпиона WBC в хэвивейте, в котором британец Тайсон Фьюри сразится с дебютантом бокса экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

На пресс-конференции Фьюри (33-0-1, 24 КО) заявил, что гарантированный гонорар африканца — 10 миллионов фунтов стерлингов. Британец утверждает, что в зависимости от продаж платных трансляций (PPV), гонорар Нганну может многократно вырасти.

Фьюри утверждает, что если показатели продаж будут на топ-уровне, то Фрэнсис может получить примерно столько же, как и он — 50 миллионов фунтов стерлингов.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 19:41
похоже что Фьюри нашёл покупателя на свой пояс--завтра он сдаст бой чтобы не выходить против Усика
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