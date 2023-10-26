Прокуратура прекратила судебное разбирательство в отношении Инфантино
Функционер проходил по делу о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Christopher Lee
Прокуратура Швейцарии прекратила судебное разбирательство в отношении Джанни Инфантино, сообщает пресс-служба ФИФА.
Расследование в отношении президента ФИФА велось с лета 2020 года. Функционер проходил по делу о подстрекательстве к злоупотреблению служебным положением, нарушении служебной тайны и воспрепятствовании уголовному преследованию из-за его встреч с Михаэлем Лаубером, который в то время занимал должность федерального прокурора Швейцарии.
"Это полная и ясная победа для меня, новой ФИФА и правосудия! Теперь ясно, что обвинения против меня были не более чем попытками бедных, завистливых и коррумпированных людей подорвать мою репутацию. Если у этих людей ещё осталось хоть какое‑то достоинство, им следует хотя бы проявить порядочность и извиниться за свои действия и причинённый ущерб. Расследование действительно полностью и однозначно подтверждает, что я всегда действовал законно и корректно, всегда защищал исключительно интересы ФИФА и футбола", — приводит слова Инфантино пресс-служба ФИФА.
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