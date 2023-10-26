  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Фрэнсис Нганну устроил словесную перепалку с Тайсоном Фьюри на пресс-конференции

Общие новости
(1 голосов)

Бой состоится в ближайшие выходные

Фрэнсис Нганну устроил словесную перепалку с Тайсоном Фьюри на пресс-конференции

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Франко-камерунский боец ММА, бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и его соперник по предстоящему поединку, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри устроили словесную перепалку во время пресс-конференции.

Бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

"Я вырублю тебя в шестом раунде", — сказал Нганну на пресс-конференции.

"Я готов, я готов к бою. Я живу как чемпион. Я вырублю тебя. Ты большая сосиска, большая толстая сосиска", — ответил Фьюри.

В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.

По теме
yellow-arrow
Золотой мяч снова выиграет Месси, - Романо
yellow-arrow
Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
yellow-arrow
Бывший тренер ПСЖ Кристоф Гальтье: Роналду по-прежнему лучший игрок в мире
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде