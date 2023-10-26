Фрэнсис Нганну устроил словесную перепалку с Тайсоном Фьюри на пресс-конференции
Бой состоится в ближайшие выходные
Getty Images/Global Images Ukraine
Франко-камерунский боец ММА, бывший чемпион промоушена UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и его соперник по предстоящему поединку, чемпион WBC в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри устроили словесную перепалку во время пресс-конференции.
Бой пройдёт 28 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).
"Я вырублю тебя в шестом раунде", — сказал Нганну на пресс-конференции.
"Я готов, я готов к бою. Я живу как чемпион. Я вырублю тебя. Ты большая сосиска, большая толстая сосиска", — ответил Фьюри.
В последнем бою Фьюри проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой. Поединок был завершён в 10-м раунде — рефери остановил бой, присудив победу Фьюри техническим нокаутом.
‼️ Tyson Fury vs Francis Ngannou final press conference face-off ahead of Saturday night…— Michael Benson (@MichaelBensonn) October 26, 2023
[???? @Queensberry]pic.twitter.com/Pi04P3CrVz
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