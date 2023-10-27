Де Хеа вернется в Манчестер Юнайтед, новый контракт для Мюллера и возвращение Виктора Цыганкова. Главные новости за 26 октября
Самые интересные новости за 26 октября, которые вы могли пропустить
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Вест Хэм" проиграл в Греции / "Ливерпуль" и "Байер" разгромили своих оппонентов / "Гент" разбил "Брейдаблик" / кризис "Бешикташа" продолжается и другие результаты Лиги Европы и Лиги Конференций
Вчера прошел третий тур группового этапа Лиги Европы и Лиги Конференций. Конечно, в матчах этих турниров не обходится без классических разгромов и различных сенсаций. Падения больших клубов не произошло, впрочем интересных результов хватает. Ассист Кочергина спас "Ракув", "Вест Хэм" неожиданно проиграл "Олимпиакосу" на выезде, "Ливерпуль" ожидаемо разгромил "Тулузу", а "Байер" - "Карабах". Это все касается Лиги Европы. А что касается Лиги Конференций, то там была спокойная победа "Астон Виллы" над нидерландским "АЗ", а также "Гент", который уничтожил "Брейдаблик". Также отдельно стоит отметить красивый камбэк от ПАОКа в матче против шотландского "Абердина". Обо всех остальных матчах более подробно читайте в отчетах по итогам игрового дня.
Давид Де Хеа может вернуться в "Манчестер Юнайтед" на время, пока Андре Онана отлучится на Кубок Африки
Британский таблоид The Sun сообщил, что в "Манчестер Юнайтед" уже сейчас начинают рассматривать варианты решения проблемы, которая возникнет зимой, когда Андре Онана отправится на Кубок Африканский Наций, чтобы представлять Камерун. И такой вариант они нашли в Давиде Де Хеа, которого недавно отпустили свободным агентом. Испанский вратарь все еще не нашел себе нового клуба. Сообщается, что Давид может подписать краткосрочный контракт с бывшим клубом, чтобы помочь команде на время отсутствия Онана.
Наставник "Жироны" подтвердил, что Цыганков вернется на поле уже в пятницу
На предматчевой пресс-конференции матча одиннадцатого тура чемпионата Испании тренер "Жироны" Мичел Санчес подтвердил, что украинский легионер команды Виктор Цыганков может сыграть против "Сельты". Цыганков пропустил матчи сборной Украины, а также последний матч "Жироны" против "Альмерии" из-за повреждения, полученного в поединке с "Реалом". Матч против "Сельты" состоится сегодня, старт в 22:00 по киевскому времени.
34-летний Томас Мюллер продлит контракт с "Баварией"
Как сообщает немецкий журналист из издания Bild Кристиан Фальк, вюнхенская "Бавария" в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним Мюллером о продлении соглашения до 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца этого сезона. Болельщики переживали, что это может стать последним сезоном Мюллера в "Баварии", который находится в системе клуба с 2000 года. Впрочем вскоре стороны должны сесть за стол переговоров и договориться о новом соглашении.
Две украинские судейские бригады во главе с Монзуль и Романюк получили назначения на матчи женской Лиги Наций
Сразу две судейские бригады из Украины будут работать на матчах женской Лиги наций УЕФА, которые состоятся 31 октября. На игре группового рундука Франция - Норвегия будет работать бригада во главе с Екатериной Монзуль. А на поединке группы С3 Азербайджан - Черногория будет работать бригада во главе с Анастасией Романюк.
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