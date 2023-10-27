Де Хеа вернется в Манчестер Юнайтед, новый контракт для Мюллера и возвращение Виктора Цыганкова. Главные новости за 26 октября

Вчера прошел третий тур группового этапа Лиги Европы и Лиги Конференций. Конечно, в матчах этих турниров не обходится без классических разгромов и различных сенсаций. Падения больших клубов не произошло, впрочем интересных результов хватает. Ассист Кочергина спас "Ракув", "Вест Хэм" неожиданно проиграл "Олимпиакосу" на выезде, "Ливерпуль" ожидаемо разгромил "Тулузу", а "Байер" - "Карабах". Это все касается Лиги Европы. А что касается Лиги Конференций, то там была спокойная победа "Астон Виллы" над нидерландским "АЗ", а также "Гент", который уничтожил "Брейдаблик". Также отдельно стоит отметить красивый камбэк от ПАОКа в матче против шотландского "Абердина". Обо всех остальных матчах более подробно читайте в отчетах по итогам игрового дня.

Британский таблоид The Sun сообщил, что в "Манчестер Юнайтед" уже сейчас начинают рассматривать варианты решения проблемы, которая возникнет зимой, когда Андре Онана отправится на Кубок Африканский Наций, чтобы представлять Камерун. И такой вариант они нашли в Давиде Де Хеа, которого недавно отпустили свободным агентом. Испанский вратарь все еще не нашел себе нового клуба. Сообщается, что Давид может подписать краткосрочный контракт с бывшим клубом, чтобы помочь команде на время отсутствия Онана.

На предматчевой пресс-конференции матча одиннадцатого тура чемпионата Испании тренер "Жироны" Мичел Санчес подтвердил, что украинский легионер команды Виктор Цыганков может сыграть против "Сельты". Цыганков пропустил матчи сборной Украины, а также последний матч "Жироны" против "Альмерии" из-за повреждения, полученного в поединке с "Реалом". Матч против "Сельты" состоится сегодня, старт в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщает немецкий журналист из издания Bild Кристиан Фальк, вюнхенская "Бавария" в ближайшие недели проведет переговоры с 34-летним Мюллером о продлении соглашения до 2025 года. Действующий контракт футболиста рассчитан до конца этого сезона. Болельщики переживали, что это может стать последним сезоном Мюллера в "Баварии", который находится в системе клуба с 2000 года. Впрочем вскоре стороны должны сесть за стол переговоров и договориться о новом соглашении.

Сразу две судейские бригады из Украины будут работать на матчах женской Лиги наций УЕФА, которые состоятся 31 октября. На игре группового рундука Франция - Норвегия будет работать бригада во главе с Екатериной Монзуль. А на поединке группы С3 Азербайджан - Черногория будет работать бригада во главе с Анастасией Романюк.