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Тайсон Фьюри назвал сумму своего первого гонорара в профессионалах

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В разы больше, чем сейчас

Тайсон Фьюри назвал сумму своего первого гонорара в профессионалах

фото - boxingscene.com

Новина українською

Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, скільки отримав за перший бій у професіоналах.

"Дев'ять тисяч. Я отримав дев'ять тисяч і сто тисяч як бонус за підписання. Тридцять три тисячі на рік протягом трьох років, і дев'ять тисяч за перший бій, так що за перший бій я отримав сорок дві тисячі, що в ті часи було зовсім непогано. Тоді я почувався мільйонером. Напевно, ці сорок дві тисячі у мене досі є", – сказав Ф'юрі.

Нагадаємо, що в першому поєдинку Тайсон зустрічався з Белом Гьонгьосі (3-9-2).

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В статье: Тайсон Фьюри
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 16:56
первая и последняя будут такими
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