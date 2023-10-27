Тайсон Фьюри назвал сумму своего первого гонорара в профессионалах
В разы больше, чем сейчас
фото - boxingscene.com
Чемпіон WBC у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі розповів, скільки отримав за перший бій у професіоналах.
"Дев'ять тисяч. Я отримав дев'ять тисяч і сто тисяч як бонус за підписання. Тридцять три тисячі на рік протягом трьох років, і дев'ять тисяч за перший бій, так що за перший бій я отримав сорок дві тисячі, що в ті часи було зовсім непогано. Тоді я почувався мільйонером. Напевно, ці сорок дві тисячі у мене досі є", – сказав Ф'юрі.
Нагадаємо, що в першому поєдинку Тайсон зустрічався з Белом Гьонгьосі (3-9-2).
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
27.10.2023 в 16:56
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