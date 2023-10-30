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Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды. Где смотреть

Общие новости
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(1 голосов)

Золотой мяч 2023: Где и когда сосоится церемония, где смотреть ⋉ 30.10.2023 ⋊ Золотой мяч на UA-Футбол

Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды. Где смотреть

Фото: France Football / Автор неизвестен

UA-Футбол
Новина українською

В понедельник, 30-го октября, состоится традиционная церемония награждения "Золотой мяч". Событие состоится в парижском театре "Шатле". Начало церемонии – в 18:00. Вручение награды запланировано на 21:45.

  • Все нюансы борьбы за Золотой мяч в режиме Live в Telegram UA-Football

Отметим, что на награду претендуют 30 номинантов. Это:

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Рандал Коло-Муани (ПСЖ), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Интер" Майами), Ким Мин Дже ("Бавария"), Лука Модрич ("Реал" Мадрид), Джамал Мусиала ("Бавария"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Виктор Осимген ("Наполи"), Родри ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал" (Мадрид)).

А вот как выглядит десятка фаворитов на награду по версии некоторых СМИ:

  1. Лионель Месси (ПСЖ, "Интер" Майами)
  2. Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити")
  3. Килиан Мбаппе (ПСЖ)
  4. Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид)
  5. Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити")
  6. Родри ("Манчестер Сити")
  7. Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона")
  8. Виктор Осимхен ("Наполи")
  9. Хулиан Альварес ("Манчестер Сити")
  10. Роберт Левандовски ("Барселона")

Напомним, что рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей" является аргентинец Лионель Месси, который семь раз признавался лучшим и забирал награду (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца – португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).

Смотреть церемонию вручения награды "Золотой мяч" 2023 можно на YouTube-канале "Футбол 2.0".

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Комментарии (11)
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Kalyna (Montreal)
29.10.2023 в 03:28
Тягнули аргів на чс, дебілу мартінесу так само приз найкращого голкіпера несправедливо дали, тепер черговий приз мессі втулять.
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+3
-1
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Бapceлиниyc
29.10.2023 в 14:31
Не втулят, а вручат. Это тебе в попу втулят. А Мартинес был лучшим вратарём финала, калина красная девица ты наша.
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0
-2
Dr. House (Поділля)
30.10.2023 в 10:45
Хто про що Барсе@лох про "втуліваніє в попку". Дебіл, бль
+1
0
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
27.10.2023 в 17:57
1. . Якщо так , Марадона другий а Пеле третій .
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0
0
avatar
Баpceлиниуc
27.10.2023 в 14:15
И обладателе Золотого Мяча становится... становится Золотого Мяча обладателем... становится обладателем... обладателем становится... становится... обладателем... ЛИОНЕЛЬ МЕССИ!!! Браа-во!!!
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+2
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
27.10.2023 в 15:22
Скоріш за все ТАК! Бо насправді всі претенденти яскраво світилися уривками, а весь сезон не виблискував НІХТО! Ну і найяскравіших спалах видав багаторазовий володар! Переможця обирає не тільки Європа, а там Мессі вне конкуренції!
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+2
-3
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Campеón
27.10.2023 в 16:25
Голанд, дядьку, і лише він заслужив. Це зм Голанда! мессі й поряд з ним не стоїть, не можна давати зм тому, кого кожен матч освистували фанати власного клубу за жахливу гру та поведінку поза футбольним полем. Навіть Мбаппе більше заслуговує. а ваш карлік з підіграванням йому не справився
+6
-4
avatar
Spokoyno (Київ)
27.10.2023 в 17:34
Ну якщо вітьок таке несе... то Ґоланд може і в трійку не потрапити... Бо у великих матчах... ФІНІАЛАХ "забив" НУЛЬ
+2
-3
vlapa (Киев)
29.10.2023 в 11:12
Справді так. Бо завдяки своїй бездоганній грі без уривків Мессі привів Псж до перемоги в лізі чемпіонів, а Інтер Ма-мі до висот МСЛ
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 09:42
ага, именно в молодьспортлото)))
0
0
Dr. House (Поділля)
30.10.2023 в 10:43
Що ти вживаєш? До якої перемоги привів Мессі ПСЖ в ЛЧ? Хіба що до вильоту в 1/8 від майбутнього переможця Реала, не забивши пенальті. А які висоти Інтера в "МСЛ"? Не вихід в плей-офф? Чи поразка в фіналі Кубку МЛС, куди Інтер потрапив ще до Мессі? Хіба що виграш мексикансько-американського Кубку, щось на кшталт арабської ЛЧ.
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