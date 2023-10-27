Золотой мяч 2023. Где и когда состоится церемония вручения награды

В понедельник, 30-го октября, состоится традиционная церемония награждения "Золотой мяч". Событие состоится в парижском театре "Шатле". Начало церемонии – в 18:00.

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Отметим, что на награду претендуют 30 номинантов. Это:

Хулиан Альварес ("Манчестер Сити"), Николо Барелла ("Интер"), Джуд Беллингем ("Реал" Мадрид), Карим Бензема ("Аль-Иттихад"), Яссин Буну ("Аль-Хиляль"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити"), Антуан Гризманн ("Атлетико"), Илкай Гюндоган ("Барселона"), Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити"), Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити"), Гарри Кейн ("Бавария"), Рандал Коло-Муани (ПСЖ), Хвича Кварацхелия ("Наполи"), Роберт Левандовски ("Барселона"), Эмилиано Мартинес ("Астон Вилла"), Лаутаро Мартинес ("Интер"), Килиан Мбаппе (ПСЖ), Лионель Месси ("Интер" Майами), Ким Мин Дже ("Бавария"), Лука Модрич ("Реал" Мадрид), Джамал Мусиала ("Бавария"), Мартин Эдегор ("Арсенал"), Андре Онана ("Манчестер Юнайтед"), Виктор Осимген ("Наполи"), Родри ("Манчестер Сити"), Букайо Сака ("Арсенал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль"), Бернарду Силва ("Манчестер Сити"), Винисиус Жуниор ("Реал" (Мадрид)).

А вот как выглядит десятка фаворитов на награду по версии некоторых СМИ:

Лионель Месси (ПСЖ, "Интер" Майами) Эрлинг Холланд ("Манчестер Сити") Килиан Мбаппе (ПСЖ) Винисиус Жуниор ("Реал" Мадрид) Кевин Де Брюйне ("Манчестер Сити") Родри ("Манчестер Сити") Илкай Гюндоган ("Манчестер Сити", "Барселона") Виктор Осимхен ("Наполи") Хулиан Альварес ("Манчестер Сити") Роберт Левандовски ("Барселона")

Напомним, что рекордсменом по количеству полученных "Золотых мячей" является аргентинец Лионель Месси, который семь раз признавался лучшим и забирал награду (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021). Ближайший преследователь аргентинца – португалец Криштиану Роналду, которого признавали лучшим футболистом мира пять раз (2008, 2013, 2014, 2016, 2017).