Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания

27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед боем между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.

Фьюри показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Отметим, что поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября. В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой.

???????????????????????????? Tyson Fury - 277.7lbs

???????? Francis Ngannou - 272.1lbs



