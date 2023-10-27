Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания
Вес обоих боксеров более 120 кг
Фото: Твіттер
27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед боем между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.
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Фьюри показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.
Отметим, что поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября. В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой.
⚖️#FuryNgannou weigh-in results⚖️— MMA Orbit (@mma_orbit) October 27, 2023
???????????????????????????? Tyson Fury - 277.7lbs
???????? Francis Ngannou - 272.1lbs
The #BattleOfTheBaddest is on! ???? pic.twitter.com/erkZvNJ98J
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