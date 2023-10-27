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Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания

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Вес обоих боксеров более 120 кг

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну провели официальную церемонию взвешивания

Фото: Твіттер

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27 октября, в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) прошла церемония взвешивания перед боем между британцем Тайсоном Фьюри и французом Фрэнсисом Нганну.

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Фьюри показал на взвешивании вес в 125,6 кг, а Нганну завершил взвешивание с 123,4 кг.

Отметим, что поединок между Фьюри и Нганну пройдёт 28 октября. В последнем бою Тайсон проводил третью защиту титула с 38-летним соотечественником Дереком Чисорой.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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