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Очередная осечка Динамо, травма Мудрика, сейв Трубина, Реал сильнее в Эль-Класико. Главные новости за 28 октября

Общие новости
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А также разгром Днепра-1, поражение Зари, дебют Русина

Очередная осечка Динамо, травма Мудрика, сейв Трубина, Реал сильнее в Эль-Класико. Главные новости за 28 октября

fcdynamo.com

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UA-Футбол собрал для своих читателей подборку главных новостей за субботу, 28-е октября

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"Динамо" снова не победило в УПЛ. На этот раз – ничья с "Колосом"

Киевляне первыми забили усилиями Тымчика, но не смогли удержать преимущество. "Колос" ответил голом Валерия Лучкевича, матч так и закончился со счётом 1:1. Во втором тайме за вторую жёлтую удалили Ваната, который теперь вынужден будет пропустить Классическое дерби с "Шахтером". После матча Мирча Луческу традиционно жаловался на судейство.

Мудрик пропустил матч "Челси". В Англии говорят, что у него травма

Но несерьёзная. Можно говорить о микроповреждении. Уже в ближайшее время украинец должен вернуться к активным тренировкам и игре. Какой характер носит травма – неизвестно. Отметим также, что без Михаила Мудрика "Челси" проиграл свой матч АПЛ "Брентфорду" 0:2.

Трубин отразил второй пенальти за "Бенфику", но в этом же матче пропустил из игры между ног

"Бенфика" в матче чемпионата Португалии не смогла победить середняка лиги "Каса Пиа". Очень заметной персоной в этом матче был вратарь "орлов" Анатолий Трубин. При счете 1:0 в пользу "Бенфики" украинец отразил пенальти. Это уже второе подобное действие в его исполнении за португальский клуб. Но в том же матче, чуть позже, Трубин пропустил гол между ног в ближний угол ударом с игры. Матч закончился вничью 1:1.

"Реал" победил "Барселону" в Эль-Класико. Камбек удался благодаря Беллингему

"Реал" выиграл испанское Эль-Класико, нанеся поражение "Барселоне" со счетом 2:1. Примечательно, что каталонцы первыми открыли счет, но затем включился Джуд Беллингем, перевернувший ситуацию с ног на голову. 2:1. Благодаря этому результату "Реал" имеет над "Барселоной" гандикап в четыре очка.

"Днепр-1" разгромно проиграл "Кривбассу"

В УПЛ прошел также интересный матч между "Днепром-1" и "Кривбассом". Команда Юрия Максимова фактически была деклассирована в областном дерби – 3:0. В конце игры Богдан Леднев упустил прекрасную возможность размочить счет, не реализовал пенальти. "Кривбасс" после этого тура продолжает удерживать лидерство в таблице.

"Заря" не реализовала немало моментов в матчи против "Полесья" и потерпела поражение 0:1

"Заря" не выглядела безнадежно в матче 12-го тура УПЛ против "Полесья". Однако луганчане не реализовали немало хороших шансов, за что поплатились потерей очков – поражение 0:1. "Полесье" держится на втором месте турнирной таблицы сразу за "Кривбассом".

Назарий Русин дебютировал за основной состав "Сандерленда"

Ранее украинец выходил на замену в матчах "Сандерленда", всего было пять матчей и 54 сыгранных минуты. Но впервые Русин появился на поле именно в основном составе. Его команда играла против "Норвича". Матч закончился со счётом 3:1 в пользу команды Русина.

"Рух" и "Александрия" разошлись миром

В еще одном матче УПЛ голов не забивали. "Рух" играл дома и пытался действовать первым номером, но свои аргументы были и у "Александрии". Как итог – ничья 1:1. Команда Руслана Ротаня не выигрывает уже десять матчей подряд в чемпионате.

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