Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну по очкам

Сегодня, 29 октября в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Победу по итогам 10 раундов праздновал "Цыганский король". Счет на судейских табличках 96-93; 95-94; 94–95 в пользу представителя Великобритании.