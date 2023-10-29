Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну по очкам
Это было действительно жарко
Сегодня, 29 октября в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Победу по итогам 10 раундов праздновал "Цыганский король". Счет на судейских табличках 96-93; 95-94; 94–95 в пользу представителя Великобритании.
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