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Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну по очкам

Общие новости
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Это было действительно жарко

Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну по очкам

UA-Футбол
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Сегодня, 29 октября в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Победу по итогам 10 раундов праздновал "Цыганский король". Счет на судейских табличках 96-93; 95-94; 94–95 в пользу представителя Великобритании.

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В статье: Тайсон Фьюри Фрэнсис Нганну
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