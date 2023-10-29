Фьюри: Нганну дал мне один из самых тяжелых боев за последние десять лет
Это было очень тяжело и откровенно сомнительно
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Чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (34-0-1; 24 КО) после
"Это точно не было в сценарии. Фрэнсис отличный спортсмен и гораздо лучший боксер, чем мы думали. Он неловкий человек и имеет хороший удар, очень уважаю его.
Он был очень неудобен, не выходил вперед и ждал, пока я выкину удар. Он дал мне один из самых трудных боев за последние десять лет.
Он поймал мой затылок, когда был нокдаун. Я встал и вернулся к своему боксу. Не знаю, насколько это был близкий поединок. Я одержал победу" – сказал Фьюри.
Напомним, что ранее Рой Джонс
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