Усик поднялся на ринг к Фьюри и пообещал бой 23 декабря. Видео

Сегодня, 29 октября, в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Британец победил раздельным решением судей и сохранил свой чемпионский титул.

После завершения поединка в ринг поднялся украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО). Он пообщался со своим будущим соперником.

Диалог боксеров:

Фьюри: Давай подеремся здесь. За все пояса. За звание абсолюта. Давай, брат, давай.

Усик: Давай. Я побью его невероятно.

Фьюри: Будет ли это 23 декабря – не зависит от меня. Давай сейчас если хочешь. Эти ребята со всем разберутся, это будет гарантировано наше следующее сражение.