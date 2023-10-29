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Усик поднялся на ринг к Фьюри и пообещал бой 23 декабря. Видео

Общие новости
(1 голосов)

Напряжение в воздухе

Усик поднялся на ринг к Фьюри и пообещал бой 23 декабря. Видео

UA-Футбол
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Сегодня, 29 октября, в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.

Британец победил раздельным решением судей и сохранил свой чемпионский титул.

После завершения поединка в ринг поднялся украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО). Он пообщался со своим будущим соперником.

Диалог боксеров:

Фьюри: Давай подеремся здесь. За все пояса. За звание абсолюта. Давай, брат, давай.

Усик: Давай. Я побью его невероятно.

Фьюри: Будет ли это 23 декабря – не зависит от меня. Давай сейчас если хочешь. Эти ребята со всем разберутся, это будет гарантировано наше следующее сражение.

Усик: Увидимся 23 декабря, я пошел спать.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри
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Комментарии (2)
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жажа_the_best (Харьков)
29.10.2023 в 03:45
Фьюри конечно здоровый шо п*здец. Настоящий шкаф типа Гей Славяне! Трудно придецаа нашему Усику. Но все равно верим в Александра!
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Kalyna (Montreal)
29.10.2023 в 03:11
Так циганська туша вже зливається.
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