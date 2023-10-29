Усик поднялся на ринг к Фьюри и пообещал бой 23 декабря. Видео
Напряжение в воздухе
Сегодня, 29 октября, в Саудовской Аравии состоялся вечер бокса компании ТОР Rank. Главным событием ивента стал поединок между чемпионом мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсоном Фьюри (34-0-1; 24 КО) и экс-чемпионом UFC Фрэнсисом Нганну.
Британец победил
После завершения поединка в ринг поднялся украинский чемпион по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Александр Усик (21-0; 14 КО). Он пообщался со своим будущим соперником.
Диалог боксеров:
Фьюри: Давай подеремся здесь. За все пояса. За звание абсолюта. Давай, брат, давай.
Усик: Давай. Я побью его невероятно.
Фьюри: Будет ли это 23 декабря – не зависит от меня. Давай сейчас если хочешь. Эти ребята со всем разберутся, это будет гарантировано наше следующее сражение.
Усик: Увидимся 23 декабря, я пошел спать.
Tyson Fury and Oleksandr Usyk face off! #BattleOfTheBaddest | #FuryNgannou pic.twitter.com/RLTHgoYeL9— Boxing on TNT Sports (@boxingontnt) October 28, 2023
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