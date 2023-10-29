Team Spirit и Gladiators борются за звание чемпиона мира по Dota 2
Гранд-финал The International 2023 уже здесь
Liquipedia
В период с 12-го по 29-е октября проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3,1 миллиона долларов. Он продолжает пополняться благодаря продажам компендиума и уровней к нему.
В финале нижней сетки плей-офф Gladiators достаточно уверенно переиграли китайский коллектив LGD Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "гладиаторов".
В свою очередь команда Гуо shiro Сюаньяна (LGD) покинула турнир, заняла 3-е место и заработала в качестве призовых 251 тысячу долларов.
Таким образом, в гранд-финале за звание чемпиона мира сыграют Team Spirit и Gladiators. Трансляцию гранд-финала можно смотреть с помощью украиноязычной студии Maincast.
Запись поединка между Gladiators и LGD Gaming
Map 1
Map 2
Популярное сейчас
- АПЛ. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити 0:3. Машиноподобное уничтожение команды тен Хага
- Известна оценка Миколенко в победном матче против Вест Хэма
- Мюллер установил уникальный рекорд благодаря своему голу в ворота Дармштадта
- Тайсон Фьюри назвал гонорар за бой с Нганну
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
- Роналду подарил Нганну часы за 110 тысяч фунтов перед боем против Фьюри