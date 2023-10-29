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Team Spirit и Gladiators борются за звание чемпиона мира по Dota 2

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Гранд-финал The International 2023 уже здесь

Team Spirit и Gladiators борются за звание чемпиона мира по Dota 2

Liquipedia

Новина українською

В период с 12-го по 29-е октября проходит чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Призовой фонд на данный момент составляет 3,1 миллиона долларов. Он продолжает пополняться благодаря продажам компендиума и уровней к нему.

В финале нижней сетки плей-офф Gladiators достаточно уверенно переиграли китайский коллектив LGD Gaming. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась со счетом 2:0 в пользу "гладиаторов".

В свою очередь команда Гуо shiro Сюаньяна (LGD) покинула турнир, заняла 3-е место и заработала в качестве призовых 251 тысячу долларов.

Таким образом, в гранд-финале за звание чемпиона мира сыграют Team Spirit и Gladiators. Трансляцию гранд-финала можно смотреть с помощью украиноязычной студии Maincast.

Запись поединка между Gladiators и LGD Gaming

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В статье: киберспорт
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