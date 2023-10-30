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Team Spirit - чемпионы мира по Dota 2

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"Спириты" выиграли The International во второй раз в своей истории

Team Spirit - чемпионы мира по Dota 2

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Новина українською

В период с 12-го по 29-е октября проходил чемпионат мира по Dota 2 - The International 2023. Команды боролись за призовой фонд в размере 3,1 миллиона долларов.

Сегодня ночью в Сиэтле состоялся решающий поединок турнира. В гранд-финале Team Spirit без шансов обыграли Gladiators. Встреча проходила в формате "Best of 3" и закончилась уверенной победой "спиритов" со счетом 3:0.

Таким образом, Team Spirit стала чемпионом и заработала в качестве призовых 1,4 миллиона долларов. В свою очередь Gladiators заняли второе место и получили около 377 тысяч долларов. Тройку лучших замкнул китайский коллектив LGD Gaming - 251 тысяч долларов призовых.

Spirit стала второй командой в истории киберспортивной дисциплины Dota 2, которая выиграла дважды The International. До этого дважды получить "эгиду" TI удавалось только OG.

Также Team Spirit превзошли достижения украинской команды NaVi и стали лидерами по титулам чемпионов мира в Восточной Европе. Напомним, NaVi выиграли первый The International в истории турнира - в далеком 2011-м году.

Запись гранд-финала The International 2023

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В статье: киберспорт Team Spirit
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