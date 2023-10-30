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Месси, Холанд или Мбаппе. Сегодня в Париже состоится вручение Золотого мяча

Общие новости
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Месси главный претендент

Месси, Холанд или Мбаппе. Сегодня в Париже состоится вручение Золотого мяча

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Сегодня, 30 октября, в парижском театре Шатле состоится церемония вручения "Золотого мяча" - приза лучшему футболисту мира 2023 года. Но этим программа мероприятия не ограничится. Например, мы также узнаем, кто станет лучшей футболисткой мира, лучшим вратарем, лучшим молодым игроком.

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Год назад "Золотой мяч" забрал Карим Бензема, который уже не входит в число главных претендентов. Скорее всего, приз в восьмой раз в карьере заберет Лионель Месси, ставший в конце прошлого года чемпионом мира. Но ведь могут быть и сюрпризы. В число основных претендентов также входят Эрлинг Холанд и Килиан Мбаппе.

Церемония вручения начнется в 21:45. Следите за текстовой онлайн-трансляцией на нашем сайте UA-Футбол.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч
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