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Тренер Уайлдера: Мы уже ведём переговоры с Нганну

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Намечается ещё один бой

Тренер Уайлдера: Мы уже ведём переговоры с Нганну

Фото: fight.ru

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Малик Скотт, тренер американского боксёра Деонтея Уайлдера, сообщил, что его команда ведёт переговоры с камерунцем Фрэнсисом Нганну по поводу боя.

"Мы уже ведём переговоры с Нганну. Сейчас он является одним из вариантов, но мы посмотрим, как дальше пойдут дела. Я обсуждал это с Уайлдером. Думаю, что Нганну готов к этому бою. Для парня, у которого не было ни одного профессионального поединка на профессиональном ринге, он удивительно спокоен и самоуверен", – сказал Скотт на YouTube-канале FightHype.com.

Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.

Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге.

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В статье: Дионтей Уайлдер
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