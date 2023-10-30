Тренер Уайлдера: Мы уже ведём переговоры с Нганну
Намечается ещё один бой
Фото: fight.ru
Малик Скотт, тренер американского боксёра Деонтея Уайлдера, сообщил, что его команда ведёт переговоры с камерунцем Фрэнсисом Нганну по поводу боя.
"Мы уже ведём переговоры с Нганну. Сейчас он является одним из вариантов, но мы посмотрим, как дальше пойдут дела. Я обсуждал это с Уайлдером. Думаю, что Нганну готов к этому бою. Для парня, у которого не было ни одного профессионального поединка на профессиональном ринге, он удивительно спокоен и самоуверен", – сказал Скотт на YouTube-канале FightHype.com.
Напомним, в минувшие выходные Нганну уступил британцу Тайсону Фьюри раздельным решением судей.
Для Фрэнсиса Нганну это выступление стало дебютом на профессиональном ринге.
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