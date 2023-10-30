Фрэнсиса Нганну могут включить в рейтинг WBC

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну провел свой первый бой на профессиональном ринге, где встретился с Тайсоном Фьюри. По его итогам WBC согласился включить бойца в рейтинг организации.

Об этом рассказал президент организации Маурисио Сулейман.

"Я увидел достаточно серьезный уровень Нганну, чтобы включить его в рейтинг WBC. Он этого заслужил. Внесу такую рекомендацию в комитет", — сказал Сулейман.

Напомним, что следующим в рейтинге идет Деонтей Уайлдер.