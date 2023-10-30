Фрэнсиса Нганну могут включить в рейтинг WBC
Неожиданное решение
Getty Images/Global Images Ukraine
Экс-чемпион UFC Франсис Нганну провел свой первый бой на профессиональном ринге, где встретился с Тайсоном Фьюри. По его итогам WBC согласился включить бойца в рейтинг организации.
Об этом рассказал президент организации Маурисио Сулейман.
"Я увидел достаточно серьезный уровень Нганну, чтобы включить его в рейтинг WBC. Он этого заслужил. Внесу такую рекомендацию в комитет", — сказал Сулейман.
Напомним, что следующим в рейтинге идет Деонтей Уайлдер.
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:skysports
Популярное сейчас
- Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды
- Агробизнес уже второй, Чернигов опускается на дно. Результаты и таблица Первой лиги
- Месси, Холанд или Мбаппе. Сегодня в Париже состоится вручение Золотого мяча
- Фьюри побывал в нокдауне, но победил Нганну по очкам
- Лионель Месси с семьей встретились с суперзвездой мира музыки. ФОТО
- Травмированный Неймар выступил моделью нижнего белья бренда Ким Кардашьян. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн