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Фрэнсиса Нганну могут включить в рейтинг WBC

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Неожиданное решение

Фрэнсиса Нганну могут включить в рейтинг WBC

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Экс-чемпион UFC Франсис Нганну провел свой первый бой на профессиональном ринге, где встретился с Тайсоном Фьюри. По его итогам WBC согласился включить бойца в рейтинг организации.

Об этом рассказал президент организации Маурисио Сулейман.

"Я увидел достаточно серьезный уровень Нганну, чтобы включить его в рейтинг WBC. Он этого заслужил. Внесу такую рекомендацию в комитет", — сказал Сулейман.

Напомним, что следующим в рейтинге идет Деонтей Уайлдер.

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В статье: Фрэнсис Нганну
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Источник:
skysports

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