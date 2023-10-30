Золотой мяч: смотреть онлайн прямую Live трансляцию церемонии награждения

Сегодня состоится долгожданная церемония вручения Золотого мяча. За звание лучшего ожидается упорная борьба между Лионелем Месси, Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.

Статистически Холанд и Мбапепе лучше Лео, но журналисты и аналитики все так же предрекают победу аргентинцу. Прошлый Золотой мяч вручался до того, как был проведен чемпионат мира в Катаре и его вновь получил аргентинец.

Таким образом, если сегодня вновь выиграет Лео, этот трофей станет для него восьмым в карьере.

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Золотой мяч. Церемония награждения

30 октября, 21:45

Прямая трансляция: Футбол 2