Золотой мяч: смотреть онлайн прямую Live трансляцию церемонии награждения
Наконец-то станет известен обладатель главного индивидуального трофея
la chaine L'Équipe
Сегодня состоится долгожданная церемония вручения Золотого мяча. За звание лучшего ожидается упорная борьба между Лионелем Месси, Эрлингом Холандом и Килианом Мбаппе.
Статистически Холанд и Мбапепе лучше Лео, но журналисты и аналитики все так же предрекают победу аргентинцу. Прошлый Золотой мяч вручался до того, как был проведен чемпионат мира в Катаре и его вновь получил аргентинец.
Таким образом, если сегодня вновь выиграет Лео, этот трофей станет для него восьмым в карьере.
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Золотой мяч. Церемония награждения
30 октября, 21:45
Прямая трансляция: Футбол 2
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