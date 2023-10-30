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У Онана 23-е место, а у Сака – 24-е в рейтинге претендентов на Золотой мяч

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Любопытный рейтинг

У Онана 23-е место, а у Сака – 24-е в рейтинге претендентов на Золотой мяч

Фото: https://twitter.com/ballondor

Новина українською

Официальные медиа France Football постепенно публикуют список претендентов в голосовании на главный индивидуальный приз в футболе – Золотой мяч. Известен рейтинг с 30-го по 21-е место.

  • 21 место – Антуан Гризманн
  • 22 место – Ким Мин Чжэ
  • 23 место – Андре Онана
  • 24 место – Букайо Сака
  • 25 место – Йошко Гвардиол
  • 26 место – Джамал Мусиала
  • 27 место – Николо Барелла
  • 28 место – Рандаль Коло-Муани и Мартин Эдегор
  • 30 место – Рубен Диаш
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В статье: Золотой мяч
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