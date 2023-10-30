У Онана 23-е место, а у Сака – 24-е в рейтинге претендентов на Золотой мяч
Любопытный рейтинг
Фото: https://twitter.com/ballondor
Официальные медиа France Football постепенно публикуют список претендентов в голосовании на главный индивидуальный приз в футболе – Золотой мяч. Известен рейтинг с 30-го по 21-е место.
2023 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
2️⃣1️⃣ Antoine Griezmann
2️⃣2️⃣ Kim Min-jae
2️⃣3️⃣ André Onana
2️⃣4️⃣ Bukayo Saka
2️⃣5️⃣ Josko Gvardiol#ballondor pic.twitter.com/Bp9cDsrQHI
- 21 место – Антуан Гризманн
- 22 место – Ким Мин Чжэ
- 23 место – Андре Онана
- 24 место – Букайо Сака
- 25 место – Йошко Гвардиол
- 26 место – Джамал Мусиала
- 27 место – Николо Барелла
- 28 место – Рандаль Коло-Муани и Мартин Эдегор
- 30 место – Рубен Диаш
2023 Men's Ballon d'Or ranking:— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
2️⃣6️⃣ Jamal Musiala
2️⃣7️⃣ Nicolo Barella
2️⃣8️⃣ Randal Kolo Muani
2️⃣8️⃣ Martin Ødegaard
3️⃣0️⃣ Ruben Dias#ballondor pic.twitter.com/KG5pRpr9eZ
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