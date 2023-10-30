Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2023. Лео получает награду в восьмой раз
Он снова это сделал
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
France Football назвала обладателя Золотого мяча 2023: им стал Лионель Месси. Это уже восьмой Ballon d'Or в коллекции аргентинца.
Ранее Лео получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Ближайший преследователь Месси – Роналду (5 трофеев), в этом году даже не был номинирован на Золотой мяч.
Лео в 36 лет становится обладателем Золотого мяча в 8-й раз в карьере. Он обошел более молодых и статистически успешных Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в борьбе за трофей. Последний Золотой мяч Аргентинца пришелся на 2021-й год.
За прошедший год Лео выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком чемпионата мира, а также продолжил забивать за "ПСЖ", "Интер Майами" и сборную Аргентины.
В прошлом году обладателем Золотого мяча стал Карим Бензема за невероятный сезон с "Реалом", Лео получил награду ФИФА The Best, которая учитывала достижения на чемпионате мира.
LIONEL MESSI IS THE 2023 MEN’S BALLON D’OR!— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
Eight Ballon d’Or for Argentina hero! ????????#ballondor pic.twitter.com/1slOJ6EoKj
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