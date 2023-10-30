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Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2023. Лео получает награду в восьмой раз

Общие новости
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(1 голосов)

Он снова это сделал

Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2023. Лео получает награду в восьмой раз

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

France Football назвала обладателя Золотого мяча 2023: им стал Лионель Месси. Это уже восьмой Ballon d'Or в коллекции аргентинца.

Ранее Лео получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Ближайший преследователь Месси – Роналду (5 трофеев), в этом году даже не был номинирован на Золотой мяч.

Лео в 36 лет становится обладателем Золотого мяча в 8-й раз в карьере. Он обошел более молодых и статистически успешных Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в борьбе за трофей. Последний Золотой мяч Аргентинца пришелся на 2021-й год.

За прошедший год Лео выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком чемпионата мира, а также продолжил забивать за "ПСЖ", "Интер Майами" и сборную Аргентины.

В прошлом году обладателем Золотого мяча стал Карим Бензема за невероятный сезон с "Реалом", Лео получил награду ФИФА The Best, которая учитывала достижения на чемпионате мира.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч
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Комментарии (50)
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TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:33
мало комментов от реалистов... неужто рома синчук таки их забанил?))) а фейхоа?)))
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:14
Ну всё господа, РОНАЛДУМЕССИЯ закончилась. Конец Великой Эпохи!
Ответить
+2
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:18
тем временем где-то в оаэ...
Ответить
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:41
...блакитний дельфін сльозы ллє
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:48
нохти грызёт....
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:48
на ногах у кого-то)))
0
0
Будєм разбіратся (Київ)
31.10.2023 в 00:23
Погоджуюсь, друже. Навіть думав він якийсь такий жест зробить в бік Мбаппе і Холанда, мовляв , не підкачайте) Легенда.
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:27
очередная эпоха романтического футбола прошла - смотрим заводскую штамповку в ожидании новых алмазов--->бриллиантов
Ответить
0
-1
Перевзутий
31.10.2023 в 00:11
Лучший игрок за всю историю футбола. Браво, Месси!
Ответить
+2
-2
avatar
Роман Синчyк
31.10.2023 в 00:11
Барселиниус, член автора в *опе старейшего пользователя сайта это нормально.. не переживай мы же барселонцы!
Ответить
0
-2
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:30
Я с головы до пят в недоумении.. Синчук.. член в ж0пе.. мы же барселонцы.. царь Лионель Грозный.. Товарищ, я вас в гриме не узнаю. Вы Витёк Желтопуз? Да нет. Алграб? Тоже нет. Дохтур, точно Дохтур!
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:42
албан?)))
0
0
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:42
уе
0
0
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:43
бан
+1
0
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:44
Всё, это бан. До скорых встреч Тиран.
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:46
доктор "за доллары - бан")))
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:50
а малаааадооогааа кааанааагооонааа....
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:10
сабо что-то скажет?
Ответить
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:20
мнение пучкова тоже важно
Ответить
0
-1
oda1979 (Запорожье)
31.10.2023 в 00:05
Это самый большой позор в истории футбола. Пешеходу с четырехлетним стажем дали золотой мяч. За какие заслуги???
Ответить
+3
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.10.2023 в 00:01
Очікувано і заслужено! Тепер можна на відпочинок піти і дати виграти французам всяким, норвежцям, бельгійцям і т.д., а то вже заплакались!
Ответить
+2
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:02
фрбелы покурят - поросёнок растёт!
Ответить
+1
-2
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:08
поросёнок Эрли и черепашка Кили - новые главные герои сериала "Золотой мяч" ))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:08
ты имеешь рацию)
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.10.2023 в 00:11
Та куди вже йому рости? Він вже досить крупний, на м'ясо можна пускати ))))
+1
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:16
в профессиональном смысле
Ответить
0
-1
Romerik (YNWA)
30.10.2023 в 23:57
#1 за всю історію. І це не про сьогоднішній м'яч, а загалом. А сьогоднішній просто ну не могли йому не датиМужик цього року закрив останній свій гештальт і тупо пройшов всю гру. Красава. Хоча з деякими ЗМ я не згоден. А от вже з 24-го почнеться цікаве, точніше відкотиться в режим нульових
Ответить
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 23:59
да, №1 по ттх нападающего: техника, скорость, дриблинг, красота, удар, ИНТЕЛЛЕКТ
Ответить
+2
-1
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:01
Гений футбола!
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:08
да, я такой...
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.10.2023 в 23:53
Дааа!!! Месси лучший в мире на века!!!
Ответить
+2
-4
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 23:55
меня САМ синчук поздравил... эташо - земная ось сдвинулась?)))
Ответить
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
30.10.2023 в 23:58
Первый раз вижу Синчука на форуме. Снизошёл таки.
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:00
но почему-то поздравления без конверта... значит, не он! или неон))
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:01
или с очередным баном "поздравляет")))
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:03
за "астановитесь"?
0
-1
avatar
Роман Синчyк
31.10.2023 в 00:04
Просто Месси - мой любимый игрок! Так что сегодня празднуем. Ваши обидчики в вечном бане. Нам никто не помешает. Расчехляем кабачки!
0
-3
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:06
ааа... омерега постаралась)))))
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:23
и да, рома, у нас нет обидчиков - есть враги о оппоненты!))) а вот они уже обижаааааюуууутсяаааа...
0
-1
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
31.10.2023 в 00:03
Ответить
0
-1
avatar
Бapceлиниyc
31.10.2023 в 00:03
0
-1
Перевзутий
31.10.2023 в 00:12
Ответить
0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 23:50
лёне дали по совокупности, поросёнка чутка прокатили (в след. году дадут), мбаппа, я сразу говорил, в пролёте
Ответить
0
-2
avatar
Romantíco777 (Alicante)
30.10.2023 в 23:42
куплений золотий м'яч за куплений чемпіонат світу!!!Ганьба!!!!
Ответить
+3
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 23:50
копию чека или балабол
Ответить
0
-4
avatar
Djon (Україна)
30.10.2023 в 23:41
месі потрібно довічно щороку вручати золотий м’яч
Ответить
0
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 23:37
астанавитесь!!! (с)
Ответить
0
-2
avatar
Роман Синчyк
30.10.2023 в 23:38
Поздравляю!
Ответить
+1
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
30.10.2023 в 23:47
схегали?))) лучше нормальный штат наберите, а не дятлов)))
0
-2
TIRAN (Донецк (Украина!))
31.10.2023 в 00:04
Роман, лучшим поздравлением для НАС будет, думаю, опция личных сообщений между форумчанами! но как же вам это осилить-то с такими работниками?..
0
-1

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