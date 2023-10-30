Лионель Месси – обладатель Золотого мяча 2023. Лео получает награду в восьмой раз

France Football назвала обладателя Золотого мяча 2023: им стал Лионель Месси. Это уже восьмой Ballon d'Or в коллекции аргентинца.

Ранее Лео получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Ближайший преследователь Месси – Роналду (5 трофеев), в этом году даже не был номинирован на Золотой мяч.

Лео в 36 лет становится обладателем Золотого мяча в 8-й раз в карьере. Он обошел более молодых и статистически успешных Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанда в борьбе за трофей. Последний Золотой мяч Аргентинца пришелся на 2021-й год.

За прошедший год Лео выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком чемпионата мира, а также продолжил забивать за "ПСЖ", "Интер Майами" и сборную Аргентины.

В прошлом году обладателем Золотого мяча стал Карим Бензема за невероятный сезон с "Реалом", Лео получил награду ФИФА The Best, которая учитывала достижения на чемпионате мира.