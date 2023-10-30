Ван Леувен после увольнения из Шахтера отправился на Кипр, где посетил матч местного чемпионата
Тренер посетил матч между Аполлоном и Пафосом
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Нидерландский специалист Патрик ван Леувен после увольнения с должности главного тренера донецкого "Шахтера" отправился на Кипр, где посетил матч местного чемпионата.
В Инстаграм тренер выложил сторис с матча местного чемпионата между "Аполлоном" и "Пафосом", который состоялся в воскресенье, 29 октября (0:3).
Напомним, что 54-летний ван Леувен был назначен главным тренером "Шахтера" в начале июля и провел во главе "горняков" 12 матчей во всех турнирах: семь побед, три ничьи и два поражения.
Его на тренерском мостике заменил Марино Пушич.
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