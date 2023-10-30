  1. UA-Футбол ⚽
  2. Общие новости
  3. Новости Общие новости
  4. Новость
В тренде

Ван Леувен после увольнения из Шахтера отправился на Кипр, где посетил матч местного чемпионата

Общие новости
Обновлено
(1 голосов)

Тренер посетил матч между Аполлоном и Пафосом

Ван Леувен после увольнения из Шахтера отправился на Кипр, где посетил матч местного чемпионата

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Новина українською

Нидерландский специалист Патрик ван Леувен после увольнения с должности главного тренера донецкого "Шахтера" отправился на Кипр, где посетил матч местного чемпионата.

В Инстаграм тренер выложил сторис с матча местного чемпионата между "Аполлоном" и "Пафосом", который состоялся в воскресенье, 29 октября (0:3).

Читайте такжеПалкин - об увольнении ван Леувена: Мы совершили ошибку, мы ее признали

Напомним, что 54-летний ван Леувен был назначен главным тренером "Шахтера" в начале июля и провел во главе "горняков" 12 матчей во всех турнирах: семь побед, три ничьи и два поражения.

Его на тренерском мостике заменил Марино Пушич.

Ван Леувен после увольнения из Шахтера отправился на Кипр, где посетил матч местного чемпионата - изображение 1
По теме
yellow-arrow
Эмилиано Мартинес – обладатель трофея Яшина: он лучший вратарь года по версии France Football
yellow-arrow
Золотой мяч. Текстовая онлайн-трансляция вручения главной футбольной награды
yellow-arrow
Эрлинг Холанд – владелец трофея Герда Мюллера. Он лучший бомбардир по версии France Football
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Шахтер (Донецк) Патрик ван Леувен
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде