Джуд Беллингем – обладатель трофея Копа: он лучший молодой игрок года по версии France Football
В рейтинге голосования Джуд занял 18-е место
Фото: twitter.com/realmadrid
France Football назвал обладателя награды Копа Трофи: им стал Джуд Беллингем. Англичанин – лучший молодой игрок прошедшего года.
За награду соревновались игроки моложе 21-го.
Беллингем провел сильный сезон за "Боруссию", уверенно отыграл в основе сборной Англии на чемпионате мира и ярко выступил в Ла Лиге после перехода в мадридский "Реал".
Отметим, что Беллингем занял 18-е место в рейтинге голосования на Золотой мяч.
Congratulations, @BellinghamJude! ???? https://t.co/5McnWk9Pgz— England (@England) October 30, 2023
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