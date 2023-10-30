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Джуд Беллингем – обладатель трофея Копа: он лучший молодой игрок года по версии France Football

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В рейтинге голосования Джуд занял 18-е место

Джуд Беллингем – обладатель трофея Копа: он лучший молодой игрок года по версии France Football

Фото: twitter.com/realmadrid

Новина українською

France Football назвал обладателя награды Копа Трофи: им стал Джуд Беллингем. Англичанин – лучший молодой игрок прошедшего года.

За награду соревновались игроки моложе 21-го.

Беллингем провел сильный сезон за "Боруссию", уверенно отыграл в основе сборной Англии на чемпионате мира и ярко выступил в Ла Лиге после перехода в мадридский "Реал".

Отметим, что Беллингем занял 18-е место в рейтинге голосования на Золотой мяч.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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