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Винисиус получил приз Сократеса от France Football – это награда за благотворительность

Общие новости
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Бразилец создал университет для бедных студентов

Винисиус получил приз Сократеса от France Football – это награда за благотворительность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Frane Football назвал обладателя награды Сократеса, им стал Винисиус Жуниор. Бразилец создал университет Vini Jr Institute для бедных студентов.

Университет работает в формате образовательного приложения. В 2022 году Винисиус инвестировал в проект около 300 тысяч евро, в 2023-м – 1 миллион евро, а в следующем голу инвестиции вырастут до 2,5 миллионов евро.

Ранее France Football уже наградили Джуда Беллингема призом Копа, который вручается лучшему игроку года до 21-го.

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В статье: Золотой мяч Винисиус Жуниор france football
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