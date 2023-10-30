Винисиус получил приз Сократеса от France Football – это награда за благотворительность

Frane Football назвал обладателя награды Сократеса, им стал Винисиус Жуниор. Бразилец создал университет Vini Jr Institute для бедных студентов.

Университет работает в формате образовательного приложения. В 2022 году Винисиус инвестировал в проект около 300 тысяч евро, в 2023-м – 1 миллион евро, а в следующем голу инвестиции вырастут до 2,5 миллионов евро.

Ранее France Football уже наградили Джуда Беллингема призом Копа, который вручается лучшему игроку года до 21-го.