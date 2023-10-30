Винисиус получил приз Сократеса от France Football – это награда за благотворительность
Бразилец создал университет для бедных студентов
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Frane Football назвал обладателя награды Сократеса, им стал Винисиус Жуниор. Бразилец создал университет Vini Jr Institute для бедных студентов.
Университет работает в формате образовательного приложения. В 2022 году Винисиус инвестировал в проект около 300 тысяч евро, в 2023-м – 1 миллион евро, а в следующем голу инвестиции вырастут до 2,5 миллионов евро.
Ранее France Football уже наградили Джуда Беллингема призом Копа, который вручается лучшему игроку года до 21-го.
???? ¡@vinijr, ganador del Trofeo Sócrates 2023!— Real Madrid C.F. (@realmadrid) October 30, 2023
???? #prixsocrates | #ballondor pic.twitter.com/tON4kHQaQV
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