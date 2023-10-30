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Эмилиано Мартинес – обладатель трофея Яшина: он лучший вратарь года по версии France Football

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Чемпионат мира помог

Эмилиано Мартинес – обладатель трофея Яшина: он лучший вратарь года по версии France Football

Фото: https://twitter.com/ballondor

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Эмилиано Мартинес – лучший вратарь года по версии France Football. Аргентинец стал обладателем трофея Льва Яшина 2023.

Мартинес помог Аргентине одержать победу на чемпионате мира в Катаре, а сам голкипер был признан лучшим вратарем турнира. Эмилиано провел крепкий сезон в "Астон Вилле" и начал новую не менее стабильную кампанию в этом сезоне.

Он обошел Эдерсона и Яссина Буну, которые заняли 2 и 3-е места. Тибо Куртуа расположился на 4-й строчке.

Ранее France Football уже наградил Джуда Беллингема трофеем Копа (лучший молодой игрок года), Эрлинга Холанда трофеем Герда Мюллера (лучший форвард года) и Винисиуса Жуниора призом Сократеса (достижения в благотворительности.

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В статье: france football Эмилиано Мартинес
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