Эмилиано Мартинес – обладатель трофея Яшина: он лучший вратарь года по версии France Football
Чемпионат мира помог
Фото: https://twitter.com/ballondor
Эмилиано Мартинес – лучший вратарь года по версии France Football. Аргентинец стал обладателем трофея Льва Яшина 2023.
Мартинес помог Аргентине одержать победу на чемпионате мира в Катаре, а сам голкипер был признан лучшим вратарем турнира. Эмилиано провел крепкий сезон в "Астон Вилле" и начал новую не менее стабильную кампанию в этом сезоне.
Он обошел Эдерсона и Яссина Буну, которые заняли 2 и 3-е места. Тибо Куртуа расположился на 4-й строчке.
Ранее France Football уже наградил Джуда Беллингема трофеем Копа (лучший молодой игрок года), Эрлинга Холанда трофеем Герда Мюллера (лучший форвард года) и Винисиуса Жуниора призом Сократеса (достижения в благотворительности.
The 2023 Yachine Trophy full ranking! ????#TrophéeYachine #ballondor pic.twitter.com/FN2OOyBkpH— Ballon d'Or #ballondor (@ballondor) October 30, 2023
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