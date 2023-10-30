Эмилиано Мартинес – обладатель трофея Яшина: он лучший вратарь года по версии France Football

Эмилиано Мартинес – лучший вратарь года по версии France Football. Аргентинец стал обладателем трофея Льва Яшина 2023.

Мартинес помог Аргентине одержать победу на чемпионате мира в Катаре, а сам голкипер был признан лучшим вратарем турнира. Эмилиано провел крепкий сезон в "Астон Вилле" и начал новую не менее стабильную кампанию в этом сезоне.

Он обошел Эдерсона и Яссина Буну, которые заняли 2 и 3-е места. Тибо Куртуа расположился на 4-й строчке.

Ранее France Football уже наградил Джуда Беллингема трофеем Копа (лучший молодой игрок года), Эрлинга Холанда трофеем Герда Мюллера (лучший форвард года) и Винисиуса Жуниора призом Сократеса (достижения в благотворительности.