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Айтана Бонмати – обладательница Золотого мяча. Она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира

Общие новости
(1 голосов)

Второй год подряд Золотой мяч получает футболистка "Барселоны"

Айтана Бонмати – обладательница Золотого мяча. Она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира

Фото: https://twitter.com/ballondor

Новина українською

France Football объявил обладательницу Золотого мяча 2023: ей стала полузащитница сборной Испании и "Барселона" Айтана Бонмати. Футболистка завоевала Лигу чемпионов и чемпионат мира в Катаре.

Бонмати была признана лучшей футболисткой обоих турниров.

В топ-5 претенденток вошли:

Саманта Керр ("Челси", Австралия), Сальма Паральюэло ("Барселона", Испания), Фридолина Рольфе ("Барселона", Швеция) и Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед", Англия).

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В статье: Лига чемпионов Золотой мяч Барселона Чемпионат мира 2022
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Комментарии (1)
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Будєм разбіратся (Київ)
31.10.2023 в 00:20
Доречі, гарненька) І тут треба сказати, що якщо ти не бачиш зроблених губ, то дівчині не треба ними працювати щоб чогось в житті добитись.
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