Айтана Бонмати – обладательница Золотого мяча. Она выиграла Лигу чемпионов и чемпионат мира
Второй год подряд Золотой мяч получает футболистка "Барселоны"
Фото: https://twitter.com/ballondor
France Football объявил обладательницу Золотого мяча 2023: ей стала полузащитница сборной Испании и "Барселона" Айтана Бонмати. Футболистка завоевала Лигу чемпионов и чемпионат мира в Катаре.
Бонмати была признана лучшей футболисткой обоих турниров.
В топ-5 претенденток вошли:
Саманта Керр ("Челси", Австралия), Сальма Паральюэло ("Барселона", Испания), Фридолина Рольфе ("Барселона", Швеция) и Мэри Эрпс ("Манчестер Юнайтед", Англия).
It’s all yours, @AitanaBonmati! Enjoy it! #BallonDor https://t.co/RFKVZtuKqJ— FC Barcelona (@FCBarcelona) October 30, 2023
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