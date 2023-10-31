Месси — обладатель Золотого Мяча, дебютная победа Пушича. Главные новости за 30 октября

UA-Футбол собрал для вас самые важные новости за понедельник, 30 октября

France Football назвала обладателя Золотого мяча 2023: им стал Лионель Месси. Это уже восьмой Ballon d'Or в коллекции аргентинца. Ранее Лео получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 и 2021 годах. Ближайший преследователь Месси – Роналду (5 трофеев), в этом году даже не был номинирован на Золотой мяч. За прошедший год Лео выиграл чемпионат мира, стал лучшим игроком чемпионата мира, а также продолжил забивать за "ПСЖ", "Интер Майами" и сборную Аргентины.

Дело было сделано еще в первом тайме, хотя в конце горняки добавили еще один гол от Ракицкого. Легкая и уверенная победа Шахтера, которая выводит его в полуфинал турнира.

"Аякс" объявил о назначении нового главного тренера: им стал Джон ван ’т Схип. Специалист подписал контракт до лета 2025-го. Ван ’т Схип играл за "Аякс" с 1982-го по 1991-й и в разное время после занимал должности ассистента главного тренера или главного тренера молодежной команды. Последний раз Джон работал в клубе из Амстердама летом 2009-го.

Дисциплинарная комиссия ФИФА отстранила бывшего президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) от любой деятельности, связанной с футболом, на 3 года. Эта мера связана с эпизодом, произошедшим после финала женского чемпионата мира-2023. Тогда Рубиалес крепко обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании Дженнифер Эрмосо. После массовой критики Рубиалес объявил об увольнении с должности президента RFEF.

Матч между "Черноморцем" и "Шахтером" был перенесен на более поздний срок (это уже стало традицией), но и без этой встречи тур выдался довольно интересным. Были как значимые результаты (например, победы "Кривбасса" и "ЛНЗ"), так и откровенные провалы (например, ничья "Колоса" и "Динамо", а также минимальное поражение "Зари" от "Полесья"). Предлагаем узнать больше о героях 12-го тура УПЛ.

21-летний украинец является единственным футболистом "вишен", который отыграл с первой и до последней минуты. Результативными действиями не отличался, но имеет в своем пассиве две желтые карточки.