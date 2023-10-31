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Месси: Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту

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Лионель Месси поделился эмоциями после получения Золотого мяча

Месси: Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси поделился эмоциями после получения Золотого мяча.

36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС "Интер Майами" в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.

"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.

Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне повезет быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира - после всех этих тяжелых моментов в сборной"

"Мбаппе и Холанд экстраординарные футболисты. Я два года играл в одном клубе с Килианом, я знаю, что у него огромный талант.

Мбаппе еще очень молод, они оба молоды. В будущем мы снова встретим их здесь. У Холанда также выдающаяся карьера.

Я убежден, что очень скоро они тоже станут обладателями "Золотого мяча", - сказал Месси.

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В статье: Лионель Месси Золотой мяч Килиан Мбаппе Эрлинг Холанд
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Источник:
rmcsport

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