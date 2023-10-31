Месси: Я не мог представить, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг. Я выиграл ЧМ и осуществил мечту
Лионель Месси поделился эмоциями после получения Золотого мяча
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Лионель Месси поделился эмоциями после получения Золотого мяча.
36-летний капитан сборной Аргентины и клуба МЛС "Интер Майами" в рекордный, 8-й раз, в карьере получил самый престижный индивидуальный приз в футболе. Ранее он брал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 годах.
"Приятно снова оказаться здесь и насладиться этим моментом. Приятно иметь возможность выиграть чемпионат мира и осуществить мечту.
Я не мог представить себе, что у меня будет такая карьера и все то, чего я достиг, что мне повезет быть частью лучшей команды в истории, выиграть Кубок Америки и чемпионат мира - после всех этих тяжелых моментов в сборной"
"Мбаппе и Холанд экстраординарные футболисты. Я два года играл в одном клубе с Килианом, я знаю, что у него огромный талант.
Мбаппе еще очень молод, они оба молоды. В будущем мы снова встретим их здесь. У Холанда также выдающаяся карьера.
Я убежден, что очень скоро они тоже станут обладателями "Золотого мяча", - сказал Месси.
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