Эрлинг Холанд получил трофей Герда Мюллера и дал совет молодым футболистам
Норвежец высказался о призе лучшему бомбардиру года
Getty Images/Global Images Ukraine
Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о призе лучшему бомбардиру года от французской газеты France Football.
"Хочу поблагодарить "Манчестер Сити" - клуб, который позволил мне быть самим собой. Я также благодарю свою семью и всех, кто меня окружает.
Я здесь, перед вами, потому что хорош в своем деле. Мой совет молодым людям? Продолжайте испытывать голод, страстное желание. Испытывайте это чувство, оно удивительное.
Я нахожусь в "Сити", выдающейся команде, под руководством выдающегося тренера и его штаба. Сложилось множество факторов. Я помог команде, и да, это был фантастический сезон", - приводит слова Холанда RMC Sport.
В прошлом сезоне норвежец сыграл 35 матчей в английской Премьер-лиге, где забил 36 мячей и отдал восемь голевых передач. Также Холанд принял участие в 11 играх Лиги чемпионов, где отметился 12 голами и одним результативным пасом. "Манчестер Сити" в финале турнира обыграл "Интер" со счетом 1:0 и впервые в истории стал победителем Лиги чемпионов.
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