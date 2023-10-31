Эрлинг Холанд получил трофей Герда Мюллера и дал совет молодым футболистам

Нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд высказался о призе лучшему бомбардиру года от французской газеты France Football.

"Хочу поблагодарить "Манчестер Сити" - клуб, который позволил мне быть самим собой. Я также благодарю свою семью и всех, кто меня окружает.

Я здесь, перед вами, потому что хорош в своем деле. Мой совет молодым людям? Продолжайте испытывать голод, страстное желание. Испытывайте это чувство, оно удивительное.

Я нахожусь в "Сити", выдающейся команде, под руководством выдающегося тренера и его штаба. Сложилось множество факторов. Я помог команде, и да, это был фантастический сезон", - приводит слова Холанда RMC Sport.