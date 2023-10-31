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Беллингем отреагировал на свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку

Общие новости
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Джуд прокомментировал свой приз лучшему молодому игроку мира

Беллингем отреагировал на свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Полузащитник мадридского "Реала" Джуд Беллингем прокомментировал свою победу в голосовании за приз лучшему молодому игроку мира.

"Я хочу поблагодарить всех за эту награду. Пятый номер Зидана в "Реале"? Мне предстоит пройти долгий путь, чтобы достичь того, что сделал Зидан, но он игрок, который меня вдохновляет", - приводит слова Беллингема Marca.

Напомним, Беллингем перешел в "Реал" из дортмундской "Боруссии" в прошлое трансферное окно за €103 млн.

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В статье: Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
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Источник:
marca

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