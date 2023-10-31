Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч
Килиан поздравил бывшего партнера
Getty Images/Global Images Ukraine
Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о победе аргентинского форварда Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч". Сам Мбаппе занял третье место. На втором месте по результатам голосования оказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.
"Поздравляю Месси с этой наградой. Ты заслуживаешь этого", - написал Мбаппе в своей социальной сети.
Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.
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Источник:rmcsport
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