Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч

Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о победе аргентинского форварда Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч". Сам Мбаппе занял третье место. На втором месте по результатам голосования оказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

"Поздравляю Месси с этой наградой. Ты заслуживаешь этого", - написал Мбаппе в своей социальной сети.

Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.