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Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч

Общие новости
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Килиан поздравил бывшего партнера

Мбаппе обратился к Месси после победы аргентинца в голосовании за Золотой мяч

Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Французский нападающий "ПСЖ" Килиан Мбаппе высказался о победе аргентинского форварда Лионеля Месси в голосовании за "Золотой мяч". Сам Мбаппе занял третье место. На втором месте по результатам голосования оказался форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд.

"Поздравляю Месси с этой наградой. Ты заслуживаешь этого", - написал Мбаппе в своей социальной сети.

Месси завоевал восьмой "Золотой мяч" в карьере. Никто не выигрывал "Золотой мяч" чаще, чем аргентинский нападающий. Месси получал награду в 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 и 2023 годах.

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В статье: Лионель Месси Килиан Мбаппе
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Источник:
rmcsport

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