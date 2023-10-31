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Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это

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Лионель Месси назвал соперничество с Криштиану Роналду великим

Месси о соперничестве с Роналду: Это была великая битва. Мы оставались на вершине 10-15 лет, мы заслужили это

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Лионель Месси выиграл 8-й "Золотой мяч". У португальского форварда их 5.

"В спортивном плане это была большая битва. Мы подпитывались от этого соперничества, потому что мы оба очень конкурентоспособны. Он также всегда хотел побеждать.

Это был очень приятный период для нас обоих, а также для тех, кто любит футбол. Я думаю, мы действительно заслужили достижения вершины и такого долгого удержания на ней.

Туда легко добраться, но трудно там оставаться, а мы оставались на вершине 10-15 лет. Это очень сложно, и сделать это - потрясающе.

Это будет прекрасным воспоминанием для всех, кто следил за нами", - сказал Месси в интервью L'Équipe.

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В статье: Лионель Месси Криштиану Роналду
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Источник:
getfootballnewsfrance

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